El artista urbano Rochy RD salió este viernes de Najayo Hombres tras la variación de la prisión preventiva como medida de coerción por supuesto abuso sexual a una adolescente.

El famoso artista deberá pagar garantía económica de dos millones de pesos y presentarse de forma periódica ante las autoridades.

Cabe destacar que, tras conocerse la variación de la medida de coerción, circulan en las redes diferentes afiches de discotecas con supuestas fiestas del cantante urbano.

Entre los centros nocturnos que han publicado presentaciones con el conocido como el «Wa» se encuentran: La santa, Ethika, The world y Euphoria. No obstante, no se especifican las fechas en la que se realizarán las fiestas. «Próximamente», es la palabra con la que las discotecas promocionan estos eventos.

Luego de casi tres meses recluido en la cárcel de Najayo, el juez Marlon Vladímir Espinosa Lebrón, varió la medida de coerción al exponerte urbano. Rochy RD es acusado de incurrir en agresión sexual contra una menor de 16 años en una villa de Los Frailes, municipio Santo Domingo Este.

En mayo le dictaron a Rochy tres meses de prisión preventiva y lo enviaron a Najayo, hoy esa medida ha variado. Por el caso, está en la cárcel Stacy Peña, mejor conocida como La Demente.