Román Jáquez Liranzo adelanta JCE distribuirá los fondos a los partidos en esta semana

Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, adelantó que en esta semana la institución procederá a distribuir los fondos a los partidos políticos según los criterios establecidos en la resolución del órgano comicial.

“Creo que ha quedado subsanado y en la semana que viene haremos la distribución correspondiente en base a la resolución”, afirmó Jáquez Liranzo.

Dijo que dichos fondos, ya están acreditados a la JCE, pero no por partida, sino los RD$ 630 millones, equivalentes a la mitad de los RD$ 1,260 millones.

“El resto sería entregado vía presupuesto complementario, esta fue la solución que planteó el Ministerio de Hacienda”, explicó Jáquez Liranzo al ser entrevistado en el programa Verdades al Aire, que conduce el periodista Adolfo Salomón.

Con relación a las dudas en principio sobre el monto, manifestó que una vez evaluada la Ley General del Presupuesto, el Pleno entendió que la ley es clara y establece RD$ 1,260 millones y que por ello, se remitió desde la JCE una comunicación a Presupuesto en ese sentido.

“El director de Presupuesto remite una comunicación a la JCE estableciendo que en un apartado de los detalles lo que se consignan son 630 millones con una certificación de la Cámara de Diputados, nosotros hemos reiterado los 1,260 millones de pesos”, afirmó.

Dijo que el ministro de Hacienda remitió una comunicación a Presupuesto y así lo ha hecho: remitir a la Contraloría, que es la emite los fondos, se entregaron 630 millones de pesos equivalentes al primer semestre de este año a los fines de ser distribuidos a los partidos políticos.

El presidente de la JCE expresó que los partidos políticos son actores principales del sistema electoral y señaló que en las reuniones que han tenido, los mismos han estado en la mejor disposición.

Acuerdos con IFES y la OEA para el fortalecimiento institucional

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, señaló que el órgano comicial en esta nueva administración, que tiene aproximadamente cinco meses, lo primero que hizo fue un diagnóstico de la gestión institucional.

Precisó que tras ese diagnóstico, se vieron abocados en lo inmediato a suscribir dos acuerdos que son de gran relevancia para el fortalecimiento institucional y la eficiencia de los servicios que presta la Junta, visualizado hacia el proceso electoral del año 2024.

“Se suscribió un acuerdo con IFES a los fines que nos acompañe en nuestra estrategia de planificación hacia el año 2020-2024, de ahí que ya en esta semana, en una segunda fase, vienen dos expertos de IFES para acompañarnos en nuestra estrategia de planificación”, explicó Jáquez Liranzo.

Detalló que el acuerdo con IFES tiene cuatro ejes: primero, acompañar a la JCE en la planificación estratégica en estos cuatros años; segundo, un proyecto sobre la venta y compra de cédulas, basado en un estudio con lo ocurrido en las elecciones pasadas; tercero, recomendaciones hacia el futuro certamen electoral en materia de personas con discapacidad y su participación en los procesos electorales desde el voto pasivo y activo, como aspirantes y como personas que puedan tener acceso a la votación; y cuarto, el financiamiento a los partidos políticos.

Sobre el eje relativo al financiamiento de los partidos, manifestó que al respecto, que un experto estuvo en el país haciendo un levantamiento de cómo ocurrieron las elecciones del 2020, hizo consultas con sectores a lo interno y lo externo de la JCE y vino a hacer recomendaciones para convertir en fortalezas las debilidades que se detecten.

“Esos son los cuatro proyectos fundamentales e incluso, aunque este acuerdo termina ahora en junio, ya las autoridades de IFES nos han anunciado que quieren un acompañamiento de apoyo sobre todo en la integridad electoral en todo el proceso hasta el 2024”, adelantó.

Dijo que lo importante de esto es que IFES tendrá por primera vez una oficina en la Republica Dominicana para tratar los aspectos electorales de apoyo al país.

Acuerdos con la OEA: tras fortalecer institucionalidad

En lo concerniente al acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), Román Jáquez Liranzo precisó que el mismo tiene como objetivo “lograr la certificación ISO-Electoral-54,001, sería el primer órgano de América Latina LA que obtiene esta certificación. También lograr la certificación ISO- Calidad 9001.También en ciberseguridad y en seguridad de la información”.

Rememoró que la OEA en su informe destacó aspectos relativos a fortalecer la ciberseguridad de la JCE, y que por ello, el Pleno está en este proceso de certificación.

“Precisamente la semana pasada, el viernes, concluyo la primera fase del diagnóstico con tres expertos de la OEA, se hace el levantamiento, en 15 días se entrega este primer diagnóstico”, destacó Jáquez Liranzo.

Explicó que esto será trascendental para la JCE porque repercute en la credibilidad, ya que no abarca solo la gestión institucional, sino el modelo de gestión, la seguridad de las informaciones que maneja la JCE, institución que tiene el registro civil de todos los dominicanos y de los residentes legales en la República Dominicana.

Detrás de los falsificadores de cédulas

Al ser preguntado sobre si todavía se falsifican cédulas, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que lamentablemente todavía existe esa práctica.

Para resolver el tema, dijo que están trabajando con la eliminación del trámite burocrático como es la legalización que provoca muchos de esto casos.

Reveló que la JCE llegó a un acuerdo con el Ministerio Público a través de la procuradora de la República, la doctora Miriam Germán, y se ha asignado a una fiscal exclusivamente para trabajar los temas de infracciones al Registro Civil.

“Ya tenemos dos meses investigando y que se sepa, que esas redes que manejan a lo externo y no descartamos a lo interno… Se están haciendo investigaciones profundas para en los próximos meses hacer sometimientos concretos a personas que infringen en el Registro Civil”, manifestó.

Recalcó que también se trabaja en la eficientización del Registro Civil, y puso como ejemplo la Eliminación del Trámite de la Legalización del Acta del Estado Civil (ETLA), el cual dijo, era muy esperado por la sociedad.

Acta de nacimiento validada siempre estará vigente

A propósito del proyecto de Eliminación del Trámite de la Legalización del Acta, Román Jáquez Liranzo dijo puntualizó que esto era necesario y un reclamo social, al rememorar que en principio, los oficiales del Estado Civil eran independientes en lo concerniente a la emisión del documento.

“Ellos tenían la emisión de las actas del Estado Civil, posteriormente pasan a ser servidores públicos dependientes de la JCE, porque eso traía como consecuencia un sinnúmero de deficiencia institucional. Muchos no tenían la profesionalización, otros se corrompían, y otros tenían tasas muy altas”, señaló.

Explicó que por eso, en organismos diplomáticos como las embajadas e instituciones del propio Estado dominicano, tenían la duda por las vulneraciones a este documento: “Decían, qué certeza tengo de que la firma de ese oficial de Comendador, por ejemplo, no es una firma de un acta alterada, eso ya no tiene sentido”.

Sobre el pago para la legalización de actas, recordó que el mismo se eliminó en el 2015 pero que el proceso seguía.

“Pero qué ocurre, que para la legalización hay solo 8 centros. Usted va por ejemplo a una oficialía de la Décima y tiene que ir a La Feria a legalizarla”, narró como ejemplo de las vicisitudes que pasan los ciudadanos para legalizar un acta.

Sobre el plan piloto del ETLA, dijo que la idea es que la oficialía emita el acta validada, término que sustituye el de “legalizada”.

“El oficial ahora te valida los datos del acta, antes tenía un sello detrás, ahora tiene un código QR que le permite a la institución leer el documento y de inmediato le sale la información: ´Acta validada´”.

Ampliarán plan piloto a 9 oficialías más

Adelantó que en la próxima semana o quizás dos semanas, la JCE dispuso ampliar el plan piloto a nueve oficialías más, incluyendo Barahona, zonas de provincias fronterizas, entre otras.

“La idea es que por lo menos en mes y medio o dos meses podamos estar en las 158 oficialías del Estado Civil e incluso, en tres meses también estar en las OPREE en el servicio en el exterior”, adelantó Jáquez Liranzo.

Dijo que todo este proceso del ETLA implica formación, porque lo primero es la capacitación del personal, al destacar que antes en las oficialías no existía un validador.

“Primero una persona que recibe la información es quien te dice si el acta tiene algún problema y si no lo tiene la emite de una vez, y doy un dato: en este plan piloto hemos detectado que el 90 % no ha tenido problemas, las que han tenido problemas se han solucionado rápido en un 80 % y las que se corrigen se validan para siempre”, apuntó el presidente de la JCE.

Reiteró que aunque las actas nunca se vencen, ahora van a tener una vigencia permanente, ya que antes las instituciones requerían tener el documento actualizado con un tiempo de seis o tres meses: “Ya no, con este nuevo sistema al tener un código de barra o QR, ya no”.

“El ciudadano con esta nueva modalidad de trámite puede tener un acta con uno, dos o tres años… puede usarla sin inconvenientes”, dijo.

Propuestas para modificar leyes del Estado Civil, Régimen Electoral y de Partidos

Sobre las leyes del Estado Civil, de Partidos y Régimen Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, señáló que una de las primeras medidas fue crear dos comisiones para trabajar en ello.

Explicó que la del Estado Civil, la Ley 659, las actas a partir de esa propuesta ya serían electrónicas.

“Otro aspecto es que estamos proponiendo eliminar la ratificación de declaraciones tardías, que sea un trámite administrativo que no tenga que ir a tribunal, la defunción que dura tres días y para las declaraciones de nacimiento estamos proponiendo 60 días”, adelantó el presidente de la JCE.

Recalcó que lo primero fue un diagnóstico a lo interno y que el Pleno está trabajando: “Esperamos tener el diagnóstico en dos semanas y socializarla”, dijo.

El Senado votó por este Pleno

El magistrado Román Jáquez Liranzo, destacó que el Pleno de la JCE y sus suplentes fueron elegidos por el Senado de la República y “nosotros honraremos este compromiso con los niveles de independencia y legitimidad que nos caracteriza”.

“La independencia… es un carácter, yo soy tu amigo, pero si no tienes la razón no te la voy a dar. Yo me enfoco en quien me eligió a mí, que fue el Senado de la República y su facultad constitucional”, respondió Jáquez Liranzo.

A modo de ejemplo, dijo que “si Juan tiene la razón, yo votaré por esa razón, pero a nadie se le dará un voto ni a nadie se le quitará”.

“Tengo algo muy claro, yo no soy un juez, soy administrador de un proceso, la JCE es abierta por eso le llamamos la Casa de la Democracia y ahí recibimos a todos”, dijo finalmente el presidente de la JCE.

No contemplan el voto automatizado

A propósito del voto automatizado, Jáquez Liranzo manifestó que lo que ha dicho la JCE es que ahora mismo no está valorando la votación electrónica, esto en ocasión de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidiera asistencia para un proceso con el voto electrónico, “y no podemos hacer uso de algo que falló en las elecciones pasadas”.

Recordó que la ley establece la posibilidad del voto automatizado, pero no la obligatoriedad.

“La JCE usó el escáner, ahora bien, el voto automatizado debe ser minuciosamente valorado por los partidos y la JCE”, reiteró.

Consulta previa con partidos sobre designaciones será a partir del 17 de mayo

Con relación a la consulta previa con los partidos políticos para la ratificación y asignación de personal en cinco direcciones del órgano comicial, Román Jáquez Liranzo señalo que iniciaba este 19 de abril pero se dio una prórroga y ahora será a partir del 17 de mayo.

Recordó que en este tema, la ley establece que cinco direcciones deben ser consensuadas con los partidos políticos: Elecciones, Registro Civil, Registro Electoral, Cedulación e Informática

“Las personas que sean ratificadas o designadas serán consensuadas con los partidos políticos porque son áreas neurálgicas que han sido conflictivas, y la persona que esté ahí debe ser reconocida y valorada por los distintos actores”, apuntó finalmente Jáquez Liranzo.