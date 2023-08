Email it

Las autoridades investigan las causas y los posibles responsables del suceso que dejó al menos 32 muertos

A una semana de la fatídica explosión que sacudió la zona comercial de la calle Padre Ayala en el centro de la ciudad de San Cristóbal, las autoridades trabajan a todo vapor para regresar a la normalidad el área, ayudar a las familias impactadas y descifrar las causas, así como los posibles responsables del siniestro que dejó a su paso decenas de víctimas mortales, heridas y pérdidas materiales.



En el espacio donde se produjo el estallido las brigadas de los organismos de emergencia, continuaban ayer el proceso de limpieza y la recolección de escombros para habilitar las vías en las que operaba una veterinaria, una empresa textil, una veterinaria, una fábrica de pinturas y una de plástico, siendo esta última identificada como el lugar en que se inició el trágico suceso.



Las calles Doctor Brioso, Francisco J. Peynado, General Leger y la avenida Constitución son algunas de las zonas en las que se ha habilitado el tránsito entre las decenas de militares que resguardan el perímetro en el que el Cuerpo de Bomberos, La Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias coordinan y ejecutan la remoción de los restos de los negocios, casas y locales afectados.



Quienes pasaban por las referidas vías no podían evitar detenerse para observar el panorama que dejaba entrever la estela de dolor que marcó la ciudad de San Cristóbal y todo el país. “Yo vine de San Pedro a presenciar personalmente, porque lo vi mucho por televisión. Pero es increíble, estoy mirando que se quedó corto lo que vi. Es terrible”, lamentó Fausto Encarnación, quien decidió visitar la zona de la explosión.



Investigación en curso



Mientras muchos siguen sin entender aún el origen de la explosión, como datos preliminares, el Ministerio Público informó que son varias las personas bajo investigación aunque ninguna ha sido detenida.



“Nosotros estamos en el proceso de investigación no hemos hecho ningún tipo de detención. Estamos ahora recopilando todas las evidencias del lugar reconstruyendo los hechos para en base a esos hechos fijar una posición y fortalecer el proceso”, comunicó a elCaribe la fiscal de San Cristóbal, Fadulia Rosa.



Al enfatizar en que el órgano persecutor realiza las indagaciones a la mayor premura posible, la representante del Ministerio Público confirmó vía telefónica que entre las personas bajo investigación está un servidor público quien figura como uno de los propietarios de la empresa Vidal Plast, en la que afirma se produjo el suceso.



“Todo el tiempo el Ministerio Público ha sido independiente en los procesos. El hecho de que una persona tenga un cargo público o no, sin importar ningún tipo de influencia, si tiene responsabilidad en cualquier caso, el Ministerio Público de San Cristóbal y el Ministerio en general tienen la posición de seguir el proceso solamente de que caigan los responsables, independientemente de cualquier situación colateral”, aseguró la fiscal Fadulia Rosa.

Organizaciones llevaron bebidas y alimentos a los brigadistas. El domingo se ofició una misa en memoria de las víctimas.

Familias de víctimas recibirán 50 mil pesos

La gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, informó que a partir de hoyse iniciará con la entrega de 50 mil pesos como ayuda económica para los familiares de las víctimas que resultaron afectadas por la explosión ocurrida el pasado lunes. Además, se realizará un aporte de 20 mil pesos mensuales que se extenderá hasta diciembre dirigido a las familias impactadas, así como una cantidad establecida para las personas que resultaron heridas y fueron ingresadas en los hospitales tras el suceso.Casilla, específicó que la entrega de las ayudas se comenzará con el listado de afectados que posee la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública.La distribución de los recursos está siendo coordinada por el Plan Estratégico de San Cristóbal, con la participación del Politécnico Loyola.