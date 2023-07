Email it

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó la aplicación de sanciones a la empresa Transporte Espinal y al conductor del autobús accidentado a la altura del km. 129 de la autopista Duarte, que dejó como resultado resultando seis fallecidos y 27 heridos.



El organismo indicó que fue suspendida la licencia de conducir de Addy Daniel Martínez Montero, quien conducía el vehículo con una licencia categoría 3, cuando el autobús requiere ser operado por un conductor con licencia categoría 4.



En tanto, a la empresa Transporte Espinal le fue impuesta una sanción pecuniaria, con una multa administrativa de veinte (20) salarios mínimos del que impera en el sector público centralizado, equivalente a la suma de RD$200,000.00, por incurrir en falta administrativa grave al circular un vehículo en dirección Santo Domingo – Santiago, con un conductor que no contaba con la licencia correspondiente al tipo de unidad.



Tras realizar el levantamiento técnico realizado por el Intrant respecto al hecho ocurrido el pasado 23 de junio, se determinó además que el conductor no se encuentra registrado en la institución como facultado para ofrecer el servicio de transporte público de pasajeros.



Asimismo, el Intrant evidenció que el conductor involucrado en el accidente no se correspondía con el que había sido asignado al autobús en el proceso de inspección y validación de unidades y conductores de la citada empresa, para la correspondiente licencia de operación, sino que fue sustituido sin previo aviso.



La sanción se estableció según los parámetros que figuran en la ley 63-17, por violación a los artículos 49, sobre las obligaciones de los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, según las violaciones identificadas y la gravedad del accidente.