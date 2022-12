Email it

El Ministerio de Interior y Policía llamó ayer a la población a evitar los disparos al aire durante los festejos para recibir el Año Nuevo, y recordó que la ley establece sanciones para aquellos que recurran a esta práctica.



El director de Armas, Sterling Pérez, dijo que realizar estos disparos es muy riesgoso debido a que las balas pueden impactar a personas en los alrededores e incluso alcanzar distancias lejanas.



Mediante un comunicado explicó que la Ley de Armas 631-16 dispone sanciones para los que sin motivos hagan disparos y que incluyen incautación por un año y cancelación de la licencia, cárcel de un día a un año y una multa de uno a dos salarios mínimo del sector público.



Indicó que en caso de que la persona no tenga permiso será sancionada por portación o tenencia ilegal, el mismo tipo de penas carcelarias e igual multa.



Pérez manifestó que este es un periodo de gozo que debe unir a la sociedad en el propósito de que el 2023 sea fructífero, de progreso individual y colectivo, por lo que nada debe empañar esa meta.



Deseó que esta nueva etapa encuentre a todos los hogares reunidos en armonía, sin daños que lamentar y centrados en alcanzar en estos doce meses objetivos para beneficio propio y del país.



Asimismo, Pérez aseguró que este nuevo el organismo estará presto a trabajar para consumar la estabilidad de la nación y ser garante del orden público y de la sana convivencia, esenciales para el desarrollo y el bienestar nacional.



Lo que dice la Ley



El artículo 81 de la Ley de Armas 631-16 indica que toda persona que aunque tenga licencia o no de portación o tenencia de arma de fuego que sin motivos justificados realice disparos al aire será sancionada, en caso de tener licencia, con la cancelación de la licencia de portación e incautación del arma por un período de un año, sin perjuicio de penas correccionales de un día a un año y una multa de uno a dos salarios mínimo del sector público.



Establece, además, que en caso de que la persona no tenga licencia será sancionada por portación o tenencia ilegal de arma de fuego sin perjuicio de penas correccionales de un día a un año y una multa.