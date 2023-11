Sanz Lovatón responde a su mencionada candidatura a Senador por el DN

El Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, publicó en su cuenta oficial de X (anterior Twitter) un post donde aclara que su compromiso con Aduanas continúa. En consecuencia, que no habrá un pronunciamiento de su parte como candidato a la senaduría del Distrito Nacional.

«Hoy gente muy querida mencionó mi nombre como posible candidato a Senador del DN. Eso no será de ninguna manera. El Presidente me ha encargado una misión en Aduana que todavía no termina. Y debo cumplirla. Respeto mucho la actividad política como para improvisar algo de esa magnitud» escribió el funcionario.

Para finalizar, Sanz Lovarón agradeció el interés de que el fuera candidato. «¡Vamos!», exclamó