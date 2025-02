La Junta Central Electoral (JCE), a través del Comité de Compras y Contrataciones, recibió las propuestas referentes a la licitación pública internacional para elegir la empresa o consorcio que suplirá los equipos para la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.



El Comité de Compras y Contrataciones de la JCE estuvo integrado por su presidente, Luis A. Mora; Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero; Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información; y Ana Ysabel Salvador, subcoordinadora y como notario actuante fungió Emilio Garden Lendor.



Durante la jornada de recepción y apertura para la acreditación, las empresas participantes en la licitación entregaron al Comité de Compras y Contrataciones el SOBRE A (propuestas técnicas y muestras) y SOBRE B (propuestas económicas).



Oferentes que participan



Los oferentes que participaron son los consorcios: EMDOC, integrados por las empresas (Iqtek Solutions, GSI Internacional Inc., Veridos Mhb, Muhlbauer, Ultra Tech); ID Secure IDSi, integrado por las empresas (Toppan Security-antiguo HID Global CID SAS-, Midas Dominicana, Litho Formas, Ixla, Magallanes Media); y el consorcio CEDULA 4.0 FZCO, (Copy Solutions International CSI, Get Group, Get Group Latam, Selp, Get International FZCO y Global Enterprise Technology Corp), las cuales entregaron la documentación requerida por disposiciones contenidas en la Ley 340-06 y el reglamento interno de la JCE para Compras de Bienes, Contrataciones de Obras y Servicios.



El presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la JCE, Luis A. Mora, indicó que luego de validar las informaciones, las pruebas de conceptos están pautadas para el 19 de marzo, lo que permitirá verificar que las ofertas de las empresas están acordes con lo necesitado por el órgano electoral.