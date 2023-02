Pedernales. El presidente Luis Abinader dejó iniciados ayer los trabajos para la construcción de los dos primeros hoteles que formarán parte del Proyecto de Desarrollo Turístico Pedernales-Cabo Rojo.



La obra está bajo la tutela del Fideicomiso Pro-Pedernales y de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp). Las empresas adjudicadas para la construcción de estos hoteles son los consorcios Therrestra-Estel y Cocaro Development.



Durante el acto, Abinader exhortó a los habitantes de Pedernales, de la región Enriquillo y de todo el Sur, a defender sus proyectos. También invitó, a quienes se han opuesto al desarrollo de la zona, a sumarse al éxito. “A nuestros adversarios políticos que se quieren oponer a cualquier acción del Gobierno, los invito a que en este proyecto, que es fundamental para este desarrollo, no apuesten al fracaso y yo los invito a que se sumen al éxito y que ese éxito sea de todos”, señaló Abinader.



Explicó que para la construcción de estos dos primeros hoteles, se estima una inversión de US$240 millones y que entre ambos complejos sumarán mil 100 habitaciones, lo que representará para el país y para los dominicanos oportunidades de más empleos, más crecimiento y mejores oportunidades.



“Para un gobernante serio y honesto, la palabra empeñada con su pueblo de propiciar un cambio real y tangible, con proyectos concretos y promesas cumplidas es, sin duda, la razón que me mueve a mí y a mi Gobierno en la tarea de gestionar este país día a día”, precisó.



Abinader aprovechó la oportunidad para anunciar que el Plan de Desarrollo Turístico Pedernales-Cabo Rojo ya cuenta con la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto, la que fue emitida por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.



Turismo diverso



Abinader informó que Cabo Rojo-Pedernales es el único plan de desarrollo turístico que cuenta con un Estudio de Capacidad de Carga Turística y con un Manual de Lineamientos de Gestión Socioambiental para las obras de construcción y con un instructivo de manejo medioambiental para las empresas constructoras.



“Desde el inicio de la planificación del proyecto se han seguido los lineamientos y directrices indicados para el uso racional de los recursos naturales, especialmente considerando la importancia de conservar el equilibrio ecológico de los humedales presentes en la zona”, dijo.



Agregó: “Nuestro turismo es diverso, y nuestras posibilidades son casi infinitas. Hemos sido, como saben ustedes, reconocidos mundialmente por la Organización Mundial de Turismo, en nuestra gestión del sector en años muy complicados. Pero estoy seguro de que lo que viene ahora, no solo recibirá el reconocimiento de la OMT, sino que será un reconocimiento unánime de inversores, visitantes, y del conjunto del pueblo dominicano”.



Inversiones en próximos 10 años



El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, recordó que el Plan de Desarrollo Pedernales-Cabo Rojo contempla obras con inversiones estimadas en 2,245 millones de dólares en los próximos 10 años; dentro de las que se encuentran nueve hoteles, un aeropuerto internacional, un centro comercial, un acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de transmisión eléctrica; obras hidrosanitarias, carreteras como la Enriquillo-Pedernales, las vías internas en Cabo Rojo. Santos Echavarría dijo que Iberostar e Inclusive Colletion Part of World of Hyatt, son las dos cadenas hoteleras que dieron inicio a lo que será una red de hoteles en Pedernales-Cabo Rojo, donde se proyecta la construcción de 4,700 habitaciones en la primera fase, de las 12 mil que contempla el desarrollo en un período de 10 años.



“Estas dos cadenas de prestigio internacional que, movidas por la confianza y la estabilidad que garantiza el Gobierno, son las pioneras, las que inician el definitivo desarrollo turístico de una provincia hermosa, de una costa paradisíaca, llena de atractivos, con gente noble y trabajadora, como es Pedernales”, dijo Santos Echavarría.



Agradeció al Presidente por colocar a Pedernales en la ruta de desarrollo. “Cuente con todo el apoyo que corresponde al Ministerio de la Presidencia y las agencias vinculadas a esta organización, que trabajamos de la mano con usted en las acciones que aquí se realizan, sea bajo el estricto orden legal”.

Avances de las otras obras en el lugar

Sobre el avance de otras obras, tales como las hidrosanitarias, el director de Alianzas Público Privadas, Sigmund Freund, explicó que en diciembre finalizaron los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, y que actualmente se encuentran en su proceso de construcción. Mientras que, están en revisión final de los diseños para la subestación eléctrica y los sistemas de líneas de conducción que estarán dando servicio al proyecto.



“Igualmente se están realizando trabajos preliminares en la zona, como levantamientos topográficos y estudios de suelo. Se han sometido y aprobado los diseños eléctricos de los equipos a utilizar y estamos en comunicación con las fábricas de equipos eléctricos para la confección y envío”, indicó.



Freund señaló que se han concluido los estudios geotécnicos de suelos de los cuatro primeros hoteles de la fase I. En el acto estuvieron presentes la primera dama, Raquel Arbaje; el presidente del Senado, Eduardo Estrella; el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el administrador Banreservas, Samuel Pereyra; la gobernadora de Pedernales, Altagracia Brea; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton; el senador de la provincia, Dionis Sánchez y la diputada, Edirda D´Oleo Peña; el director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, entre otros.