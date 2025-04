Con opiniones favorables y de aceptación han sido recibidas las 15 medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente Luis Abinader que tienen como objetivo la drasticidad de las medidas migratorias contra los ilegales y que incluyen, entre ellas, la modificación de las leyes de Migración y del Código Laboral para sanciones más duras.



Políticos de la oposición y del Gobierno, legisladores de diferentes bancadas, empresarios y diversas organizaciones consideraron ayer como acertadas y prudentes las acciones dadas a conocer por el jefe de Estado.



Abordado en el Congreso Nacional, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, respaldó cada una de las medidas y, al mismo tiempo, invitó a todos los dominicanos a apoyarlas al considerar que estas buscan paz, tranquilidad, desarrollo, y el progreso del país. Manifestó, además, que estas fortalecerán el control migratorio y la mano de obra local del país para que los ciudadanos dominicanos reciban mayores beneficios y así no tener que depender de la de los emigrantes indocumentados.



Al referirse a los proyectos de ley que serán reformados para endurecer las sanciones de los que contraten de la mano de obra de ilegales o los que trafiquen indocumentados, como el Código Laboral o la de Migración, el presidente de la Cámara Alta.



“Son medidas que abarcan todos los sectores y nosotros entendemos que todos los buenos dominicanos lo que tenemos que apostar es a que estas medidas sean ejecutadas, que todos nos integremos”, expresó De los Santos.



Los sectores



El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Christopher, también está a favor de las medidas y manifestó que tratar el tema de la mano de obra en el sector construcción debe ser un tema de corto, mediano y largo plazo.



No obstante a esto, dejó claro que el impacto que tiene la medida anunciada en el sector de construcción no queda bien claro de qué se hará con la mano de obra que se está necesitando.



“¿Vamos a paralizar el sector de construcción? No creo que se deba paralizar. Ahora, que tenemos mano de obra local disponible para desplazar de manera inmediata la mano de obra existente en la República Dominicana en cuanto al sector de construcción, existente extranjera, no lo tenemos, no estamos preparados para cambiar de manera drástica”, cuestionó.



En rueda de prensa, el Instituto Duartiano saludó las medidas y afirmó que estas dentro de las demandas tradicionales de la organización. Sin embargo, instó al Gobierno a que las cumpla y las mantenga en el tiempo.



Políticos como el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, indicó: “Cuando la Patria está en juego, lo correcto es lo correcto”. En ese sentido, saludó las medidas, al indicar que desde hace tiempo ha advertido claridad sobre los peligros del descontrol migratorio, con propuestas sobre control estricto en la frontera, repatriaciones efectivas, eliminación del “turismo de parturientas”, dominicanización del empleo, sanciones ejemplares a quienes trafican o facilitan la ilegalidad, y respeto a los recursos del pueblo dominicano.



De su lado, el Partido Reformista Social Demócrata calificó de oportunas las decisiones presentadas, al indicar que estas abordan de manera integral los aspectos migratorios, de seguridad y humanitarios que impactan al país.



El PRSD destacó la reorganización del dispositivo de vigilancia fronteriza, el incremento del contingente militar en la zona, la reforma legal para endurecer sanciones contra quienes faciliten la migración irregular y la creación del Observatorio Ciudadano de Política Migratoria, como un ejercicio de transparencia y participación cívica.



Entre las medidas figura una mayor seguridad fronteriza con incremento de militares; un proyecto de ley para sancionar con más fuerza a quienes faciliten la entrada irregular, alquilen a indocumentados y participen en tráfico de personas; más agentes migratorios, modificar el reglamento de los mercados binacionales; aplicará un nuevo protocolo en hospitales para que los indocumentados que sean atendidos sean repatriados. También la conformación de una comisión liderada por el expresidente del TC, Milton Ray, para revisar la normativa migratoria; proponer un aumento salarial para atraer mano de obra dominicana (+25 % zonas francas, +30 % turismo); ampliar el fondo del Bandex para mecanizar agricultura y construcción.

Migración estará fija en reunión de seguridad

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció ayer que a partir de ahora la Dirección General de Migración formará parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y que esta participará de manera fija en las reuniones de seguimiento de la seguridad ciudadana de cada lunes.



Tras la reunión de ayer, la funcionaria informó que desde ahora en adelante, el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, estará los lunes en las reuniones para que las variables y los indicadores de las intervenciones que realiza esa institución sean tratadas en ese encuentro.



Enfatizó que la regulación migratoria no es un tema de juego con el que intentan hacer política, sino un trabajo conjunto, evidenciado con el fortalecimiento de la frontera y el uso avanzado de un sistema tecnológico de registro biométrico.