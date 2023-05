Siete legisladores de distintos partidos depositaron cuatro resoluciones mediante las cuales solicitan la conformación de una comisión especial



Esta semana la Cámara de Diputados tiene previsto iniciar los pasos procedimentales para investigar el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), que podría desencadenar en un eventual juicio político en el Senado.



Siete diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Opción Democrática (OD), Alianza País (AP) y Frente Amplio (FA) depositaron cuatro resoluciones en esa ala congresual, mediante las cuales solicitan la conformación de una comisión especial para investigar los desacuerdos en la CC y las denuncias realizadas por la sociedad civil.



Las cuatro iniciativas -que podrían ser fusionadas, por tratar el mismo tema- precisan (en las recomendaciones y considerandos) que la comitiva designada evaluará las indagatorias, para determinar si hay o no faltas grave en el ejercicio de las funciones del bufete directivo de la entidad extrapoder y consecuentemente recomendar al Senado la realización de un juicio político.



“Se otorga un plazo de quince días para recomendar la pertinencia o no de elevar una acusación formal ante el Senado de la República, conforme a las atribuciones constitucionales que le corresponden al Congreso Nacional”, consigna la pieza sometida por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, junto a sus colegas Julito Fulcar y Ramón Bueno.



El titular de los diputados manifestó el pasado jueves que solicitará a los congresistas que la resolución sea conocida en la sesión de mañana martes a partir de la 1:00 de la tarde (horario tentativo).

La reacción de los diputados se produce tras el reclamo de entidades de la sociedad civil y religiosa para que actúen al respecto, así como de algunos senadores que han recomendado la realización de un juicio político, de ser necesario.



¿Por qué una comisión especial haría las investigaciones al pleno CC?



En la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, hay una Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, sin embargo, legisladores han sometido cuatro resoluciones para que se “conforme” o “cree” una comisión especial que investigue el conflicto del órgano extrapoder.



Ante esto surge la pregunta: ¿Por qué una comisión especial y no la Permanente investigaría la situación en CC?



Lo que sucede es que la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, si bien en principio, sería la que correspondería investigar lo concerniente a lo que sucede en la Cámara de Cuentas, fue la misma que evaluó todos los perfiles que aspiraron integrar ese órgano, según comentó el diputado José Horacio Rodríguez al conversar con elCaribe.



El proponente de la primera resolución, de las cuatro sometidas que buscan crear la comisión especial, entiende que para garantizar mayores niveles de imparcialidad, lo que corresponde es que quien haga la investigación sobre el desempeño de la Cámara de Cuentas y las denuncias que han surgido no sean las mismas personas que le recomendaron al pleno de la Cámara Baja incluirlos en las ternas para que sean finalmente escogidas. De esta manera, de acuerdo al miembro del partido Opción Democrática, se garantizarán mayor niveles de imparcialidad.



De su lado, el diputado Ramón Rogelio Genao Lanza, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, explicó a este medio que hay un precedente de que las comisiones de investigación son las especiales y no las permanentes.



Modificación en Ley 10-04 resolvería problemas en Cámara de Cuentas



El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras; y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán entienden que hay debilidades en la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas que posibilitan que sucedan conflictos entre los miembros del órgano fiscalizador del Estado.

Para el senador perremeísta, quien advirtió que los problemas suscitados en la Cámara de Cuentas tienen un trasfondo político, otros escollos en el Pleno han sido sus reglamentos internos, los cuales, a su juicio, no ayudan.



Castillo Semán propuso que los miembros sean sustituidos por jueces de carrera, para garantizar la gobernabilidad del órgano extrapoder.



Entiende que la reforma a la legislación, que trabaja la comisión bicameral a cargo del senador Milciades Franjul (PRM-Peravia), debe viabilizar que puedan ser designados ex jueces que hayan salido del Poder Judicial, que tengan el entrenamiento e historia de vida de trabajar con unión de cuerpo.



Taveras ofreció sus declaraciones en el programa “Encuentro Extra”, mientras que el dirigente de FNP lo hizo en “Esferas de Poder”.



Puso a disposición de CC contadores miembros



El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) puso a disposición de los Poderes del Estado y de la Cámara de Cuentas, en especial, a los expertos contadores miembros de las diferentes comisiones de trabajo y la Junta Directiva en general con el propósito de asesorar y apoyar la gestión técnica de sus afiliados miembros del Pleno y demás profesionales que lo integran. La entidad designó una comisión especial que tiene como objetivo la promoción de una solución a la crisis que atraviesa el pleno de la CC, que en su mayoría son contadores públicos colegiados en el ICPARD.