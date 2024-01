El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública por RD$344,980,212,118.00 o su equivalente en moneda extranjera.



La pieza del Poder Ejecutivo indica que la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2024, autorizó la contratación de deuda pública para completar el financiamiento.



El senador oficialista Milciades Franjul pidió que la pieza legislativa sea declarada de urgencia y aprobada en dos sesiones consecutivas con 17 votos a favor y ocho votos en contra de una matrícula total de 25 senadores de 32 en total.



La pieza, sometida por el Poder Ejecutivo, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y forma parte de la Ley de Presupuesto del Estado para el año 2024.



La carta, remitida con el proyecto por el presidente Luis Abinader, indica que atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, el Ministerio de Hacienda dispondría la colocación y emisión de los referidos valores de deuda pública en los mercados internacionales o domésticos.



Asimismo, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2024 hasta el 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero.



En otro orden, el Senado también ratificó el convenio que firmó la República Dominicana con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el financiamiento del proyecto de apoyo a la implementación de las estrategias del Programa Supérate y el Fortalecimiento del Sistema de Protección Social.



El contrato procura implementar un programa integral de inclusión económica para jóvenes, provenientes de hogares de Supérate, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con prioridad para aquellos que no estudian ni trabajan por el cual será ejecutado a través del programa Supérate, propuesto por el Poder Ejecutivo.



Proyecto sobre la DNI



La Cámara Alta aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.



El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al pleno del Senado un informe favorable y solicitó que la iniciativa fuera incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.



El proyecto crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. La iniciativa define el DNI como “el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano”.

Otras iniciativas en segunda lectura

En la sesión, los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto sobre exoneración de impuestos a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad para uso público y privado en las vías públicas, propuesta de Ginnette Bournigal de Jiménez.



Otra iniciativa acogida en segunda lectura es el proyecto que incluye en el currículo estudiantil de la educación primaria y secundaria, del sistema educativo dominicano, las asignaturas sobre Prevención y Manejo de Enfermedades de Transmisión por Vectores.