El Senado de la República aprobó en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de Ley de Régimen Electoral, sometido por Ramón Rogelio Genao y Alexis Victoria Yeb.



La pieza legislativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibió varias modificaciones introducidas por los senadores Dionis Sánchez ,de la Fuerza del Pueblo; Ramón Rogelio Genao, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y Pedro Catrain y Ricardo de los Santos, estos últimos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El vocero del PLD, Aris Yván Lorenzo, también sometió modificaciones para implementar el voto electrónico y penalizar el transfuguismo, pero fueron rechazadas con una votación de 26 en contra y dos a favor.



Modificaciones



Entre las modificaciones que se hicieron se encuentran los párrafos 6 y 7 del artículo 3, sobre escrutinio y automatización. También recibió modificación el artículo 35, sobre juntas electorales.



El artículo 223 sobre montos, indica que se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años en que no haya elecciones generales. La pieza también establece en su artículo 141 sobre Equidad de Género que las candidaturas a diputados, regidores y vocales deberán estar integradas en no menos de un 40% de mujeres ni más de un 60% de hombres.



En el artículo 261, la finalidad del escrutinio automatizado, que tiene la finalidad de eficientizar y agilizar la digitalización, escaneo y transmisión, automática de los resultados en los escrutinios y tramitación de datos haciéndolo confiable y accesible, y verificable.



Se agregó el artículo 220, que sanciona los excesos de gasto de campaña, en el candidato no puede exceder el 5% del tope de gastos o será sancionado con una multa equivalente al triple del monto excedido. De igual forma, está contemplado en el artículo 334 del proyecto, las atribuciones del Tribunal Superior Electoral, quien estará a cargo del conocimiento de las atribuciones contra las resoluciones emitidas por la JCE.

FP y PLD se enfrentan en el Pleno del Senado

El vocero del PLD en el Senado, Aris Yvan Lorenzo, defendió el voto automatizado, que según afirmó es un punto de interés de su organización política. Acusó a la comisión de mutilar la redacción enviada por la Junta Central Electoral. El senador por la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, acusó al senador por Elías Piña de querer “justificar el fraude, que se cometió el 6 de octubre del 2020, contra Leonel Fernández”.