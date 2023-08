Email it

La Cámara Alta destacó sus aportes, el ser pionero en cirugía laparoscópica y robótica en beneficio del país

El Senado reconoció ayer al doctor Rafael Sánchez Español, director general del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), por su larga trayectoria profesional y sus aportes como médico, y por ser pionero en cirugía laparoscópica y robótica en beneficio de la nación dominicana.



La distinción al destacado galeno fue realizada en el auditorio de la Cámara Alta, acto al que asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y que encabezó el presidente del órgano congresual, Eduardo Estrella, que además, fue el proponente de la iniciativa.



En su discurso, Sánchez Español, tras agradecer el reconocimiento, dijo que para él no hay un pintor que pueda reflejar de manera fiel la sonrisa de un paciente agradecido luego de haber superado un problema de salud complejo.



Asimismo, precisó que sus 42 años de labor en el sector público y privado le han permitido acumular más experiencia como académico de la cirugía tradicional, la laparoscópica y la robótica.



Destacó que desde el inicio de la medicina entendió que si se iba a dedicar a ella, tenía que poner por encima de todo al paciente, su salud y dignidad.



“Para esto debía prepararme lo mejor posible y mantenerme al día con los avances científicos y tecnológicos. Esta motivación quise transmitirla a mis colegas y alumnos, que juntos hemos logrado ayudar a recuperar la salud a miles de pacientes, con menos sufrimiento en el proceso de curación y mejores resultados”, manifestó.



Esa experiencia ayudó e impulsó al director general del Homsa trabajar acompañado de otros colegas, quienes al igual que él tienen la esperanza de que en la República Dominicana hay la capacidad de ejercer una medicina de buena calidad, segura y basada en el lema “ciencia y humanismo”.



“Agradezco primero a Dios, que me ha permitido vivir este momento, al ingeniero Eduardo Estrella y a todos los senadores que con este acto me honran a mí y a toda mi familia. Recibo esta distinción con entusiasmo, y se la dedico a mi esposa, la doctora Brígida Navarro de Sánchez; a mis hijos: Patricia, Héctor y Virginia; y a todos mis hermanos, especialmente a los miles de pacientes que han puesto su vida y su salud en mis manos”, expresó el experto en medicina.



Salvó la vida del padre de Estrella



De su lado, el presidente del Senado resaltó los aportes de Sánchez Español en el desarrollo de la medicina en el país, por demostrar capacidad, innovación, gerencia y hacer de su profesión un sacerdocio. Dijo que en cada faceta de su vida personal el doctor era una enseñanza y hacía intervenciones quirúrgicas que salvan vidas, como pasó con su padre.



“Yo puedo decir, en un momento ese caballero salvó la vida de mi padre”, resaltó Eduardo Estrella, quien lloró mientras narraba la declaración. “El amplio criterio y visión del tema salud por parte del doctor Sánchez Español son atributos invaluables que lo han llevado a romper esquemas y paradigmas en la medicina dominicana”, destacó.



De igual forma, dijo que el distinguido ha dejado una huella imborrable, tanto en la comunidad científica como en la académica.



“Su sólido compromiso con la investigación y la difusión de conocimientos ha sido un ejemplo inspirador para muchos, convirtiéndose en un referente para nuevas generaciones de médicos”, subrayó.



Presentes en la actividad



A la ceremonia de reconocimiento asistieron, además de los ya mencionados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Jesús Feris Iglesias, titular de la Superintendencia de Riesgos de Salud; Santiago Hazim, director del Seguro Nacional de Salud; el empresario Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe; y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, reverendo padre Secilio Espinal.



También estuvo presente el vicepresidente de la Cámara Alta, Santiago José Zorilla; las secretarias del Bufete Directivo, Lía Díaz Santana y Ginnette Bournigal de Jiménez; entre otros senadores e invitados especiales.



Hoja de vida del galeno



El doctor Rafael Sánchez Español nació el 14 de abril de 1951, en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Fue coordinador de Residencia de Cirugía en el Hospital Regional José María Cabral y Báez de Santiago, donde creó la Clínica para el Manejo Ambulatorio de Hernias en 1987 y la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos en 1989.



El reconocido cirujano ocupó el puesto de director de la Clínica Corominas de Santiago; ideólogo y principal gestor del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), siendo presidente del Consejo de Administración Homs y director general, desde su fundación y hasta la actualidad.



El doctor Sánchez Español ha recibido innumerables reconocimientos, incluyendo el galardón “Maestro de la Cirugía Dominicana”, otorgado por el Colegio Dominicano de Cirujanos, la Exaltación al Mérito Académico y Asistencial por parte del Colegio Médico Dominicano, entre otras.



Raquel Peña resalta la vida del destacado galeno



La vicepresidenta Raquel Peña explicó que el motivo de su visita al Congreso Nacional fue para resaltar y celebrar la vida y trayectoria del director general del Hospital Metropolitano de Santiago, doctor Rafael Sánchez Español, de quien dijo es muy importante para la República Dominicana. Comentó que el galeno ha sido un cirujano, profesor y maestro que ha entregado en verdad toda su vida a la medicina. “Nosotros tenemos que seguir resaltando esos profesionales, para que sirvan de ejemplo para los próximos médicos dominicanos”, afirmó la vicemandataria al concluir la actividad y ser rodeada por los periodistas de los diferentes medios que cubrían el evento.