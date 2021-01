Senador dice falta de transparencia del Gobierno ha generado desconfianza en vacuna contra COVID-19

Iván Lorenzo, del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que la alegada desconfianza de algunos sectores de la población a la vacuna AstraZeneca se debe a que el Gobierno no ha sido transparente en el proceso de compra.

“El Gobierno de Luis Abinader no ha sido lo suficientemente transparente ni con la crisis hospitalaria que vive el país, pero tampoco con una contratación precipitada de una vacuna que al momento de contratar y avanzar una importantísima suma de dinero, apenas estaba en la segunda fase”, dijo el legislador.

Dijo que para que haya transparencia en el proceso de compras se sometió una iniciativa para modificar la Ley 340-06, sobre las Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

“Saludamos esta iniciativa pero nosotros esperamos que no sea un parche. Estamos trabajando las modificaciones a la Ley 340-06 porque queremos restituir las sanciones penales para aquellas personas que violenten esta normativa que fue suprimida por el expresidente Leonel Fernández”, indicó Lorenzo.

El legislador de la provincia Elías Piña calificó como incompetente el manejo del Gobierno frente al aumento de los contagios del coronavirus en el país.

“Lamentamos sobremanera que cientos de padres de familia no solo están confinados, sino que no pueden trabajar ni salir a buscar el pan de su familia, porque el Gobierno no ha sido lo suficientemente competente para evitar que se propague el virus”, manifestó Lorenzo.