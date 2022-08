Fueron sepultados la tarde de este sábado los restos del comunicador Manuel Duncan, quien cayó abatido en medio de un incidente que involucró al ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Félix Alburquerque Comprés.

En medio de la consternación su hijo de 12 años, Juan Franco Taveras, dijo unas emotivos palabras en las que lo definió como su mejor amigo.

Diversas personalidades ligadas al deporte y a los medios de comunicación acudieron a dar el pésame a los familiares de Taveras Duncan.

Durante el velatorio en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, varios amigos del comunicador que laboraba para el equipo Leones del Escogido, lamentaron su muerte y lo definieron como una persona afable y amistosa.

Actualmente era CEO de Daiskep Consulting Agencia BTL, una agencia de publicidad y organizadora de eventos.

Trabajó como presentador en varios programas de televisión. Fue modelo y actor. Trabajó en la serie de televisión local «Exesposos, vecinos y rivales» que se transmitió por Antena 7 entre 2010 y 2011, donde actuó junto a Mía Taveras, Javier Grullón y Raeldo López, entre otros.

Alburquerque Comprés, emitió ciertas declaraciones antes de entregarse la noche del viernes a la Procuraduría General de la República, luego de una orden de arresto en su contra por la muerte del animador Manuel Duncan.

“Supuestamente que a él le cayó cachú en la camisa, en el poloché, y él me vio riéndome y pensó que yo me estaba burlando de él, cuando yo digo me voy y este tiguere viene sin yo hacerle nada, y yo le pregunté señor, por qué usted me agrede”, explicó Comprés durante una videollamada ofrecida a una periodista.