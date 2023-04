Email it

La subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, aseguró y a la vez minimizó la alerta migratoria emitida por ese país por supuesto racismo en este territorio, al afirmar que esta no afecta ni ha afectado al turismo dominicano.



Durante su visita a la República Dominicana, la alta funcionaria estadounidense indicó que antes que todo, Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y que la decisión tomada por el Departamento de Estado fue el resultado de “un sinnúmero de quejas y preocupaciones” externadas por sus nacionales.



“Emitimos muchos mensajes a través de todo el mundo sobre circunstancias en diferentes países. De hecho, sé que hay preocupaciones de que eso haya afectado al turismo, pero el turismo en el 2022 estuvo en su mayor nivel posible y esperamos que este año sea mucho más elevado. No creo que esto afectó la industria del turismo aquí e hicimos lo que entendíamos necesario para proteger a nuestros ciudadanos.



No paró a las personas de venir aquí a la República Dominicana, simplemente se les dio un poquito más de información y espero que podamos continuar”, indicó durante una entrevista en exclusiva para CDN con la periodista Katherine Hernández, antes de que Sherman se reuniera el pasado miércoles con el presidente Luis Abinader.



Preguntada sobre una reacción del canciller dominicano que calificó de “ligera” la alerta migratoria, Sherman indicó que lo que se podría compartir, de acuerdo con datos de la República Dominicana, es que el número de turistas estadounidenses hacia este territorio “ha excedido a todos los años anteriores”. “Parece que va a avanzar más y estamos muy emocionados por eso”, apuntó.



Externa preocupación por Haití



En la entrevista, Wendy Sherman afirmó que Haití se encuentra en una situación muy difícil, la cual tiene a su nación preocupada, al igual que a los demás países de la región.



En tal sentido, expresó que Estados Unidos está más preocupado por Haití que por cualquier otro territorio en el mundo, por lo que espera saber cómo puede trabajar con la República Dominicana para mejorar la vida de los habitantes y a la vez quitar presión a ambas naciones (a la República Dominicana y a Estados Unidos).



“Haití está en una situación muy difícil actualmente. Yo creo que todos estamos conscientes sobre el sinnúmero de pandillas que existen en Haití que hace que sea un ambiente inseguro para todas las personas de Haití, yo sé que la República Dominicana lo siente directamente, al igual que los Estados Unidos, ya que los haitianos tratan de salir del país y llegar a los Estados Unidos también”, manifestó.



Indicó que entre las iniciativas que ha tomado Estados Unidos para resolver la crisis, están las conversaciones con Canadá y otros líderes de Suramérica para tratar de fortalecer la policía haitiana, de fortalecer las autoridades para poder llegar a elecciones.

Se trabaja arduamente para nombra embajador

Sobre la ausencia de un embajador de Estados Unidos en el país, Wendy Sherman dijo que su país está trabajando arduamente en esa designación porque es una de las prioridades de su gobierno llenar las plazas de puestos diplomáticos que están vacantes en varios países. No obstante, indicó que el encargado de Negocios que se encuentra en República Dominicana es “magnifico”, y hay más de 900 empleados de la Embajada Americana que se enfocan en fortalecer, expandir y profundizar una “relación ya excepcional con la República Dominicana”.