Aunque hace dos años el Congreso Nacional creó una comisión compuesta por senadores y diputados de los principales partidos políticos para modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, aún no se ha podido rendir un informe.



Esto a pesar de los históricos conflictos que han trascendido en el órgano extrapoder, el más reciente de ellos el señalado por su presidente, Janel Ramírez, cuando dijo sentirse como un preso de confianza del Pleno.



En “las próximas semanas” la comisión bicameral rendirá un informe de la legislación, según explicó ayer su presidente, el senador Milcíades Franjul (PRM- Peravia). Sin embargo, los aspectos neurálgicos que robustecerían la pieza de ley están pendientes de ser debatidos.



Uno de ellos es que el bufete directivo de la Cámara de Cuentas sea inamovible, y no con la posibilidad de alternarlo cada dos años, como consigna la actual ley. Este aspecto está contemplado en el proyecto de reforma, pero deberá ser tratado.



Asimismo, los comisionados tienen posiciones encontradas sobre si delegar o no funciones exclusivas al presidente de la Cámara de Cuentas.



Otro punto que sería discutido es una propuesta del senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega). El miembro de la comisión solicita que en el proyecto legislativo se establezcan cinco suplentes del Pleno del órgano constitucional: uno para cada integrante, “como en la Junta Central Electoral (JCE)”.



Considera que es fundamental que se establezca que no habrá cambios de directiva y que esta permanecerá durante los cuatro años de gestión.



Además, el legislador busca que en la nueva iniciativa se diga con claridad cuándo procede un juicio político, cuándo se inicia y cuándo se producen vacantes para miembros de la CC. Este tema neurálgico se une al listado de los aún no consensuados por el equipo congresual.



Sería en la reunión convocada para el próximo lunes a las 11:00 de la mañana cuando la comisión comience con las deliberaciones, porque ayer concluyó con la revisión del proyecto.



Cabe destacar que no es la primera vez que los apoderados de actualizar la Ley 10-14 dan por concluida la revisión del pliego legislativo y prometen rendir un informe; lo hicieron el 14 de noviembre del pasado año, sin llegar a cumplirlo.



Urge aprobar una nueva ley CC



Milcíades Franjul dijo que están en la redacción alterna del documento, en donde están establecidos todos los cambios que tendrá el pliego legislativo.



De su lado, Ramón Rogelio Genao reconoció que una de las asignaciones pendientes del Congreso Nacional es la actualización de la Ley 10-04, promulgada antes de la reforma a la Ley Sustantiva del 2010, que fue cuando se incluyó a la Cámara de Cuentas como un órgano constitucional y se estableció un nuevo esquema para la designación que no está contenido en la referida ley.



Rechazan propuesta de Castillo



Los miembros de la comisión bicameral rechazaron la propuesta que hizo el dirigente de Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, quien planteó que los miembros de la Cámara de Cuentas sean sustituidos por jueces de carrera, para garantizar la gobernabilidad de ese órgano.



Los consultados argumentaron que para hacer eso habría que modificar la Constitución, porque en ella se establecen los requisitos para ser miembro. El vicepresidente de la comisión, diputado Rogelio A. Genao Lanza, manifestó que la Carta Magna consigna quién debe o no ser parte del Pleno.

Conforman proyecto de reforma de la Ley 10-04

El proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas es el resultado de la fusión de tres versiones, dos de las cuales son de los senadores Faride Raful (PRM-Distrito Nacional) y Félix Bautista (FP-San Juan). La tercera pieza, propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco (PRM); y del diputado Máximo Castro Silverio (PRSC), la cual, aunque no fue reintroducida, ha sido tomada para consulta de la comisión bicameral en los trabajos que realiza. Con la legislación se busca establecer el marco legal para el ejercicio de las atribuciones, competencias y funcionamiento institucional de esta institución, como órgano técnico superior de control externo de la Administración Pública y de los órganos del Estado. Consciente de que se debe mejorar la ley vigente, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras; y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán, reconocieron que hay debilidades en la Ley 10-04 que posibilitan que sucedan conflictos entre los miembros del órgano fiscalizador del Estado. El senador perremeísta cree que algunos de los escollos en la Cámara de Cuentas han sido sus reglamentos internos, los cuales, a su juicio, no ayudan.