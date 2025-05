¿Colapsó por falta de rigor? Aun no lo sabemos. Sin embargo, un riguroso análisis de causa raíz puede ayudar a evitar futuros incidentes, accidentes o fallas en general.

Nicolas R. Peralta, PhD, PE

Especial para elCaribe

Con el lamentable evento ocurrido el 8 de abril del 2025 en Jet Set, se ha podido apreciar que cuando las estructuras colapsan, las primeras reacciones normalmente son sorpresa y pánico para la mayoría de los miembros de la sociedad. En una etapa posterior, es común que se exija una investigación sobre lo ocurrido. El Gobierno dominicano ha anunciado la conformación de equipos de trabajo para llevar a cabo una investigación. Eventos de esta naturaleza demandan de una investigación: 1) meticulosa, 2) basada en datos y análisis racionales, 3) repetible y reproducible, 4) que cumpla el rigor del método científico, entre otras cualidades. El presente es el primero de una serie de dos artículos que busca motivar que las investigaciones realizadas sobre el colapso cumplan con un estándar de atención mínimo, para así contribuir de manera efectiva en la identificación de errores y potenciales mejoras que logren reducir el riesgo de que se viva otra situación similar. En un segundo artículo, se analizan algunos enunciados que se han difundido a través de los medios de comunicación y que pretenden explicar las causas del fallo observado.



Lo que está en juego:



Las fallas estructurales no solamente son costosas[1], sino que su impacto es catastrófico. Hasta el momento, 232 personas han fallecido y cerca de 200 personas más sufrieron algún impacto directo y/o presentan heridas[2]. Este hecho ha tenido también una importante incidencia en el resto de la sociedad, marcado récord de impacto en redes sociales[3].



Análisis de causa Rraíz en la investigación de fallas estructurales:



El rigor que requiere la investigación de un hecho como lo ocurrido en el Jet Set se consigue con un Análisis de causa raíz (o RCA por sus siglas en inglés). En un RCA se sigue un procedimiento metodológico que busca identificar las razones fundamentales que dan lugar a la ocurrencia de un problema. En el caso particular de la investigación de fallas estructurales, el análisis examina problemas de origen en aspectos como: el diseño, los materiales, la ejecución, la fabricación, los factores humanos, lagunas en los procedimientos y documentaciones, códigos y estándares, las inspecciones etc. Por otro lado, el análisis también examina la operación y el mantenimiento, la longevidad y los potenciales efectos ambientales o extraordinarios.



Impacto y/o consecuencia de los resultados:



Una investigación rigurosa de un fallo estructural no simplemente determina lo que se hizo mal, sino que informa sobre mejoras en el diseño, construcción, mantenimiento, nuevas políticas públicas, etc. Por ejemplo, a raíz del colapso del puente de la carretera I-35W en Minnesota, Estados Unidos, en el 2007, los resultados de la investigación del accidente dieron lugar a que se implementaran significativos cambios en los protocolos de inspección para puentes. Por el contrario, la no realización de un estudio riguroso de la causa raíz deja a la sociedad con lecciones ignoradas y con potenciales riesgos de que se vuelvan a manifestar las mismas vulnerabilidades.



El problema de especular. El círculo vicioso de falta de rigor



A raíz del colapso, muchas hipótesis, conjeturas y especulaciones se han difundido a través de los medios de comunicación, que intentan explicar lo ocurrido. Sin embargo, es importante destacar que el colapso de una estructura rara vez suele deberse a una causa única y simple. Las estructuras por lo general colapsan debido a que se conjugan múltiples contribuyentes. Muchos de estos contribuyentes podrían incluso considerarse agentes preventivos del fallo o colapso estructural. Un agente preventivo es una medida, control o acción que, de ejecutarse, habría sido suficiente para evitar el fallo o colapso de la estructura. En muchos casos, la identificación de algunos de estos agentes resulta muy aparente y anima incluso algunas personas a arribar a conclusiones sin que se culmine el debido análisis.



Un RCA podría revelar la existencia de múltiples agentes preventivos del fallo o colapso. El establecimiento de la razón o las razones, o la causa fundamental del fallo o colapso, debe incluir a todos los agentes preventivos necesarios para responder al porqué del evento en cuestión. Cada agente preventivo correctamente identificado es una lección aprendida. Note que un contribuyente al fallo estructural no constituye necesariamente un agente preventivo del mismo y, por tanto, mucho menos la causa raíz.



Por tanto, no seguir el rigor del análisis podría dar lugar a que se ignoren agentes importantes, o que se identifiquen agentes incorrectos, dando lugar a lecciones no aprendidas o mal aprendidas y, por consiguiente, en vulnerabilidades que seguirán manifestándose. Un círculo vicioso.



Sobre las hipótesis, conjeturas y especulaciones difundidas hasta el momento

Algunas de las proposiciones difundidas en los medios podrían tener suficientes méritos como potenciales causas y contribuyentes. Sin embargo, es necesario recolectar datos y evidencias empíricas y hacer un debido escrutinio previo a alguna conclusión.



Hasta el momento, las proposiciones que se han presentado y que el autor ha tenido acceso, se han enfocado en establecer potenciales causas del colapso. Sin embargo, el autor no ha visto ninguna hipótesis planteada sobre el modo de falla. Una investigación rigurosa debe iniciar con el establecimiento las causas inmediatas y la secuencia de eventos que dieron lugar al colapso total, para luego pasar a establecer la causa raíz del fallo. Por otro lado, los enunciados no han sido validados a través de análisis, pruebas de laboratorio, simulaciones, revisión de bitácoras, revisión de planos y memorias de cálculos sometidos ante la autoridad competente, etc. Es por esta razón que el autor ha caracterizado como hipótesis, conjeturas y/o especulaciones todo intento que se ha hecho hasta ahora de explicar las causas del colapso del techo del Jet Set.



En el próximo artículo, el autor proveerá detalles más específicos sobre: 1) la suficiencia de los datos y evidencias que se han presentado, 2) méritos de las proposiciones planteadas, 3) la identificación de vacíos o potenciales inconsistencias entre las proposiciones y los datos o evidencias disponibles, 4) discusiones sobre datos, evidencias, análisis e investigaciones requeridas para una rigurosa prueba de hipótesis, 5) posibles aristas que se desprenden de cada línea de investigación, y más.

Conclusiones y recomendaciones adicionales

Los códigos de diseño estructural imponen estrictos requisitos de desempeño. Un fallo estructural debe ser, por tanto, un evento raro y en principio, difícil de explicar. En muchos casos, las razones del fallo lucen ser obvias e invitan a muchas personas a especular. Sin embargo, un análisis riguroso es capaz de:

Descartar proposiciones sobre la causa raíz que aparentan ser obvias

Identificar las potenciales causas y agentes preventivos del colapso

Identificar lecciones a ser aprendidas sobre el fallo

Al motivar la realización de una investigación rigurosa del colapso, el autor se une a otras voces de reputados profesionales e instituciones que han insistido sobre la importancia de inyectar más rigor al ejercicio de la ingeniería y la construcción de obras civiles en el país. Sin embargo, note que debido a que aún no se ha determinado la causa raíz del colapso, el artículo no pretende establecer un vínculo entre lo sucedido en el Jet Set y una falta de rigor en ingeniería, construcciones u operación. Al margen de los resultados, un riguroso y transparente estudio de causa raíz es un importante paso que rompe el círculo vicioso que mantiene el riesgo de que se produzcan más eventos como el del Jet Set, para que, en su lugar, se contribuya con la construcción de un futuro más seguro y sostenible.

Sobre el autor: Ingeniero Civil egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Doctor en Ingeniería Estructural, egresado de la Universidad de California, Berkeley. Colegiado en República Dominicana, California y Alabama. Profesor de maestría en Ingeniería Estructural en INTEC, PUCMM y UNI (Nicaragua). Amplia experiencia en el diseño estructural y la investigación de incidentes y fallos estructurales.