Sobreviviente del COVID-19 cuenta su experiencia: “Esto no da para salvarte, esto es para matarte”

Exhortó a la población a cuidarse y a cumplir con las medidas de distanciamiento social

Santo domingo.- Son muchas las personas que han fallecido por el virus del COVID-19. Miles de familias han perdido a un ser querido sin poder decir el último adiós, un dolor que según muchos, es inexplicable.

Castillo Vallejo, un señor que estuvo ingresado en el Hospital Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, cuenta su experiencia y asegura que el coronavirus no es un juego sino que es una enfermedad que viene para “matarte”.

Con una sonrisa, agradece a Dios y a las enfermeras que cuidaron de él durante todo el tiempo que estuvo ingresado.

Vallejo cuenta que cuando llegó al hospital, aunque no podía respirar, no tenía conocimiento de su condición de salud.

“Llegué al Hospital Marcelino Vélez y estaba mal, yo no sabía que tenía, no podía respirar, tampoco sabía que era una falta de oxígeno hasta que me ingresaron”, expresó.

Castillo Vallejo explica que desde su internamiento, día y noche, consumió una gran cantidad de medicamentos que lo ayudaron a sobrepasar su cuadro crítico.

“Mi familia no contaba conmigo. Las enfermeras son benditas y tienen una mano santa”, dijo con voz quebrada.

Exhortó a la población a cuidarse y cumplir con las medidas de distanciamiento impuestas por las autoridades.