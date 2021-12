Solo el 40 % de haitianos nacidos en RD en 2021 figura en el Libro de Extranjería

De 24 mil 376 haitianas que dieron a luz en hospitales dominicanos solo 9 mil 814 se registraron

Solo el 40% de los nacimientos de parturientas haitianas fue registrado en el Libro de Extranjería de la Junta Central Electoral (JCE) en lo que va del 2021, pues de 24 mil 376 mujeres de la vecina nación que han dado a luz en los hospitales del país, hasta noviembre de este año, solo 9 mil 814 de esos nacimientos han sido registrados en el documento que lleva el control del nacimiento de extranjeros.

Los datos contrastan con lo que han denunciado las autoridades del gobierno del aumento de la cantidad de mujeres haitianas que vienen a dar a luz al país. Las cifras revelan dos probabilidades: que la mayoría de las parturientas haitianas no son ilegales, como se ha dicho, o que hay un subregistro.

Recientemente, el ministro de Salud, Daniel Rivera, para poner en perspectiva el hecho, comparó la cantidad de mujeres haitianas que alumbraron en hospitales públicos del país en 2018. Documentó que en ese año 117 mil 96 mujeres dieron a luz en hospitales dominicanos, de los cuales 14 mil 693 son haitianas para un 12.50 %.

Ese año el Libro de Extranjería de la JCE inscribió 12 mil 629 nacimientos de hijos de haitianas.

En el 2019, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registró 27 mil 984 partos de haitianas, de esa cantidad, 16 mil 557 fueron registrados en el Libro de Extranjería. En el 2020, 30 mil 322 haitianas parieron en los hospitales, pero solo 12 mil 87 fueron registradas en el libro de Extranjería de la JCE.

Según los datos suministrados por la JCE, en el caso de los registros de hijos de haitianas nacidos en el país, de los 9 mil 814 niños que fueron inscritos este año por sus progenitoras, 8 mil 84 reportaron que sus progenitores también son de esa nacionalidad.

Del 2017 a lo que va del 2021, los libros de extranjería han registrado 65 mil 88 nacimientos de madres extranjeras, de esa cantidad, 62 mil 941 corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana. Según un informe del Observatorio Político Dominicano (OPD), del 2010 al 2017 fueron inscritos 123,950 hijos de padres haitianos en el Libro de Extranjería.

Para el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, esa disparidad entre el registro de nacimientos en los hospitales y la cantidad de inscritos en el Registro de Extranjería no debería ocurrir y, según él, lo que demuestra es que traer haitianas a parir al país se ha convertido en “una industria que muchas veces incluye la dotación de documentación”.

Para el abogado Vinicio Castillo Semán, el no registro de los nacimientos de hijos de haitianos forma parte de la estrategia para permanecer de manera ilegal en el país y luego exigir documentos dominicanos. “No se registran porque si aparecen en el Libro de Extranjería entonces no pueden alegar apatridia y presionar para que les den documentos dominicanos”, subrayó.

¿Quiénes deben ser registrados en el Libro de Extranjería?

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución No. 02/2007 de fecha 18 de abril de 2007, se crea el Libro – Registro de Nacimiento para Hijos/as de Madres Extranjeras No Residentes en el País, con el propósito de que todo el que nazca en República Dominicana tenga el derecho a un nombre y a un registro de nacimiento, no obstante a que la madre, al momento de dar a luz, se encuentre en tránsito o residiendo de manera ilegal.

Debate del tema en contexto



La pasada semana, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamamiento a República Dominicana para que suspenda “las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas”.

El tema generó una repulsa en el país especialmente por los sectores nacionalistas más radicales. Sobre ese particular, el presidente Luis Abinader dijo que la República Dominicana no puede atender las necesidades de salud de dos países y que continuará aplicando la ley.

“Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con la ley de migración y lo estamos haciendo con el debido respeto a los derechos humanos, en caso de algún exceso lo corregimos, pero el sistema de salud no puede atender a dos países”, dijo.

Ayer, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, visitó varios hospitales, según informó, constatando que se respeten los derechos de las parturientas independientemente de su nacionalidad.

“Estamos atentos a este tema y para nosotros es importante que se cumpla la ley, pero al mismo tiempo, es vital que se respete el derecho de las personas”, sentenció Ulloa.

El pasado martes, la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó “el injusto e inoportuno” comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el que critica la deportación de embarazadas haitianas.

Venezolanas, el segundo grupo de parturientas

En los registros de la JCE hay inscripciones de nacimientos de madres extranjeras no residentes de más de 50 nacionalidades. Después de Haití, los venezolanos representan el segundo grupo más numeroso de registro en el Libro de Extranjería. Del 2017 a lo que va de este año, mil 475 madres venezolanas registraron el nacimiento de hijos en la JCE; el tercer grupo lo representan los chinos que en ese periodo de tiempo registraron 111 nacimientos; seguido por Estados Unidos con 107 registros de nacimiento; Colombia, 53; España, 51; México, 42; Brasil, 22 y Cuba con 29 registros en el Libro de Extranjería. De los Países Bajos, hubo reporte de 20 nacimientos en casi cinco años, 20 casos de italianos y 21 de peruanos. Unos 13 rusos fueron reportados que nacieron en el país en ese tiempo, 14 alemanes y ocho chilenos. También se registró el nacimiento de un niño de madre de Afganistán, siete de Israel, y dos de Hungría.