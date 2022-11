Al cumplirse 11 días de operación del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), solo seis provincias muestran un alto avance del proceso de empadronamiento.



Según el boletín censal número 9, las provincias con mayor avance son Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, La Vega y Sánchez Ramírez. Mientras que las provincias con menor desempeño en relación a las entrevistas realizadas son Santiago, Santo Domingo y La Altagracia.



En la provincia Santo Domingo se evidencia un rezago en los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Boca Chica.



De acuerdo al boletín, en el resto del país el avance ha estado en un nivel medio.



La jornada de empadronamiento avanza entre descontentos y críticas de parte del personal, que alega no haber recibido las dietas que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) prometió depositar con pagos directos a las cuentas bancarias de los empadronadores y supervisores. La semana pasada, la ONE informó que había depositado viáticos a 27,986 empadronadores y supervisores del censo, lo que es igual al 56 % de los 35 mil colaboradores distribuidos en toda la geografía nacional.



Sin embargo, Perla Rapsa, una empadronadora del censo, quien se encontraba en El Invi del Distrito Nacional, manifestó que tanto ella como sus compañeras no han recibido la dieta correspondiente por parte de la ONE. Una situación similar se presentó en otros sectores del Gran Santo Domingo, donde según informan, solo algunos han recibidos los viáticos.