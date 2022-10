El 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que se inició en 2013 en México

Este 25 de octubre las personas de talla baja gritan a todo pulmón que existen, que son más grandes que sus estaturas y que muchas de ellas cuentan con capacidades increíbles que inspiran y dejan una gran huella en la vida de los demás.



Hoy se conmemora el reconocimiento al derecho a la inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas que tienen el trastorno denominado enanismo, que produce estatura desproporcionadamente baja.



Aunque algunas de las personas que viven con la condición de enanismo reciben el apoyo incondicional de sus familiares y amigos, la mayoría se enfrenta a discriminación que va desde grupos humanos, pasando por las limitaciones laborales y escolares, e incluso, la forma en que están construidas las ciudades: sin pensar en ellos.



Ante estas barreras, Rocío de Jesús Durán, que nació con la condición de talla baja, se ha convertido en la República Dominicana en la vocera de las personas que viven con esa condición.



A pesar de las miradas indiferentes de muchos y del Estado dominicano, la joven de 28 años cursó una licenciatura en Psicología Escolar, además posee un máster en Psicología de la Educación, y actualmente se desempeña como psicóloga en una escuela básica de la provincia Monte Plata, de donde es oriunda.

La joven no ha pensado solamente en su desarrollo personal. Viene desarrollando el proyecto “Personas Pequeñas de RD”, que consiste en contactar a ciudadanos de la República Dominicana que tienen una condición de pequeña estatura y compartir historias inspiradoras a través de charlas, campañas, conferencias nacionales e internacionales, así como por las redes sociales.



Rocío de Jesús Durán conversó con elCaribe y habló del significado que tiene para ellos el 25 de octubre: Día Mundial de las Personas con Talla Baja; las limitantes que enfrentan en la sociedad; y las iniciativas que está ejecutando mediante el proyecto “Personas Pequeñas de RD”, para ayudar a ese segmento de la población.



25 de octubre: Día Mundial de las Personas con Talla Baja



La fecha se eligió en honor al actor estadounidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, uno de los primeros en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja.



“Para nosotros significa un día en que podemos identificar nuestra condición; que las personas puedan conocer más, porque hay poca información acerca del tema; también promover los derechos y la accesibilidad de las personas con enanismo”, expresó Rocío.



El mayor reto: la burla



Para la defensora de las personas de talla pequeña en el país, el mayor reto que tiene un ciudadano con la condición, es enfrentarse a una sociedad que cuando los ven en las calles no tiene la mínima discreción ni respeto de señalarlos, se burlan de ellos y hasta en muchos casos hasta los fotografían.



Sostuvo que las personas de talla baja son utilizadas como atracción en los teatros, resorts y otros centros de diversión, para que mediante su inusual tamaño entretengan al consumidor.



La joven De Jesús Durán asegura que “al final la persona lo que termina es burlándose de quienes tenemos la condición, y nosotros somos más que nuestras estaturas”.



Las barreras: escolar, trabajo y salud



Las personas con discapacidad se enfrentan a distintos obstáculos y barreras que dificultan su calidad de vida. Rocío cuenta que en el caso de quienes tienen talla baja, la inserción escolar y al mercado laboral les cuesta un poco más.



“Hay algunos que tienen dificultad de aprendizaje por el mismo hecho de la condición, porque tienen la cabeza más grande y eso les provoca líquido, entonces habría que hacer algunas adaptaciones en el ámbito curricular, y en ese sentido el sistema educativo no está preparado”, explicó Rocío de Jesús.



En el ámbito de la salud, quienes tienen la condición se chocan con distintos problemas. Según Rocío, hay niños con la condición que ya a los 12 años les han hecho 10 cirugías por problemas de salud como retrasos en el desarrollo de las habilidades motrices (sentarse, gatear o caminar), entre otras condiciones de salud. De Jesús Durán brinda más información en su página de Facebook y en Instagram @personaspequeñasrd.

Rocío de Jesús mide 97 centímetros.

“Personas Pequeñas de República Dominicana”

A pesar de los desafíos que les presenta la vida a las personas de talla baja, Rocío ha sabido afrontar las vicisitudes y tuvo bien claro que su estatura baja no la hace menos importante, porque es más que su tamaño.



La precursora del proyecto “Personas Pequeñas de RD”, narra que esta iniciativa nace de los encuentros internacionales que ha sostenido con organizaciones de pequeña estatura, como la Little People of America (LPA). “Mi objetivo principal es crear una asociación que nos permita concientizar a la sociedad; que las personas puedan conocer la condición; y que se promueva el respeto y la inclusión social para que no se nos valore por el tamaño”, dijo.

Nueve datos que debe saber