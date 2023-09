Santo Domingo, R.D.-El exministro de la Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, consideró que el gobierno haitiano no tiene el control de Haití, razón por la cual se le hace difícil tomar una decisión respecto a la construcción del canal sobre el río Masacre.

En Haití no hay con quién negociar. No es asunto de buena voluntad, es asunto de que el Estado no tiene el control del territorio, no tiene control de la población y sus recursos. No tiene el monopolio legal de la violencia», expresó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN

Sostuvo que Haití no representa un peligro militar para la República Dominicana.

«El país más pobre del hemisferio occidental, desde el punto de vista clásico, no puede organizar una expedición militar contra la República Dominicana, porque hay una relación en lo que se llama los elementos del poder nacional… entonces la relación de fuerza está muy por encima», precisó.

Para el general retirado es de opinión de que la salida a la crisis que ha generado el cierre total de la frontera con Haití deberá ser diplomática, al tiempo de no descartar que una de ellas sea una intervención militar en Haití.

“Todas esas medidas encajan perfectamente en lo que a la doctrina militar habla, en el plano estratégico, de que un país vecino o un país con frontera, uno de ello va a ser intervenido, no se puede descartar una intervención de las fronteras de fuerzas extranjeras (refiriéndose a Haití)”, explicó Soto Jiménez.

Asimismo, Soto Jiménez consideró que las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader en el conflicto con Haití tienen un alto componente político y logran desviar la atención de otros temas importantes para el país.

«La gente debe estar preocupada no solo por lo que ocurre con Haití, sino por muchas cosas que están pasando. Es importante tomar conciencia. Cuando un país tiene problemas internos recurre al recurso del nacionalismo para evadir la atención de los graves problemas que estamos teniendo», manifestó.

Abinader cumplió promesa de cierre de la frontera con Haití

Asimismo, José Miguel Soto Jiménez entiende que una de las pocas promesas que ha cumplido el presidente Luis Abinader ha sido la de cerrar la frontera en el tiempo en la que dijo que lo haría.

El presidente Luis Abinader dijo este domingo que el cierre de las fronteras con Haití no tiene fecha de término. Y que dependerá de que el gobierno haitiano paralice la construcción del muro sobre el río Masacre