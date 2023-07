Los organizadores anunciaron la suspención en el país y reiteraron que se realizará en otros 67 incluido Haití

Tras la advertencia del Ministerio de Interior y Policía de que no autorizará la marcha convocada por organizaciones sociales y religiosas de la diáspora haitiana en República Dominicana, para este domingo 9 de junio, el pastor Jhon Henrys Santana, uno de los organizadores de la manifestación, informó que fue suspendida.



La manifestación tenía el objetivo de exigir a la comunidad internacional la solución a la crisis humanitaria y de seguridad en el vecino país.



El religioso indicó que en respeto a las autoridades dominicanas acogen con disposición al llamado a suspender la actividad, aunque manifestó que la misma será realizada en 67 países, inclusive en diez departamentos de Haití. Agregó que la marcha será transmitida de forma virtual a través de shekina.fm.



Jhon Henry Santana reiteró que la intención de los organizadores no ha sido crear clima de desestabilización social y de protesta, sino más bien de hacerse oír ante el mundo a favor de los hermanos haitianos.



Interior y Policía



El ministro Jesús Vásquez Martínez, a través de su vocero, advirtió que en República Dominicana no autorizará este tipo de manifestaciones porque violaría la Ley General de Migración No. 285-04. La observación se fundamenta en lo que establece el artículo 122, inciso 1 de la ley referida legislación.



“El Secretario de Estado de Interior y Policía, a través de la Dirección General de Migración, ordenará la expulsión de un extranjero: cuando realizare en el país actividades que afecten la paz social, la seguridad nacional o el orden público de la República Dominicana”, establece la ley 285-04.



El portavoz Ricardo Fortuna, al hablar en nombre del ministro Vásquez Martínez, alertó que, con base en las disposiciones legales vigentes, el Ministerio de Interior y Policía no otorgará permisos para que ese tipo de manifestaciones se puedan llevar a cabo en el país.



En ese sentido, el organismo advirtió “que los extranjeros tienen prohibido por ley organizar actividades que pueden afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en la República Dominicana”.

El llamado a manifestación había sido realizado por el pastor John Henry Santana y el obispo Gregory Toussaint, a través de una rueda de prensa simultánea desde Miami, y la Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en Santo Domingo.



La marcha, que había sido convocada para el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, tenía previsto iniciar en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Manuel de Jesús Troncoso, en el Distrito Nacional, donde se sitúa la iglesia Tabernáculo de Dios.



“Con la prohibición, para realizar ese tipo de manifestaciones, el Ministerio de Interior y Policía, liderado por Jesús Vásquez Martínez, ratifica su compromiso de mantenerse firme en el respeto a las leyes del país y, muy especialmente, a lo que establece la Ley General de Migración”, expresó Fortuna.



“La marcha internacional por la paz”, como también le llaman sus organizadores, se llevará a cabo este 9 de julio en varias localidades de los Estados Unidos, en los 10 departamentos de Haití, Canadá, Francia y Chile, entre otros países.



La manifestación busca demostrar a la comunidad internacional, incluido el grupo central Estados Unidos, Canadá, Francia, que los haitianos en la diáspora y Haití están profundamente preocupados por la crisis de seguridad en Haití.



“No vamos a hacer ningún reclamo al Gobierno dominicano, que no vamos a tratar ningún tema de migración, que no vamos a tratar de frontera y que no vamos a pedir nada que tenga que ver con República Dominicana”, expresó John Henry Santana, pastor de la iglesia convocante Tabernáculo de Dios.



En videoconferencia, desde Miami, el pastor haitiano Gregory Toussaint manifestó: “Hay situaciones que como ciudadanos tenemos que conectarnos y ayudar en lo que podamos con la situación que está pasando (en Haití)”.



La convocatoria a marcha generó el rechazo de algunas personalidades y figuras políticas que se pronunciaron a través de sus cuentas de redes sociales.



Jottin Cury, exmagistrado del Tribunal Constitucional consideró de atinada la decisión adoptada por Interior y Policía de no permitir la marcha por ser contraria a la ley.



“Es un tema de seguridad nacional lo que está en juego. Los incidentes de Francia y Suiza deben servir de espejo a la RD. Se debe poner la casa en orden con energía”, precisó el doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática.



También manifestó su rechazo a esta convocatoria Ramón Rogelio Genao, senador de La Vega.

“Una marcha de activistas sociales haitianos en territorio dominicano, no solo sería claramente inconstitucional e ilegal sino que además resulta una provocación imprudente y temeraria a los dominicanos. Los reclamos de los haitianos a favor de su país, como la marcha de activistas sociales deben hacerla en suelo haitiano”, pronunció el legislador.



El abogado Vinicio Castillo, sostuvo que la “Constitución le impide a todos los extranjeros realizar actividades políticas en territorio dominicano”.

Estos son reclamos que exigen los manifestantes

La convocatoria a la manifestación, que se mantiene en 67 países, persigue respaldar la continuación de la agenda del presidente Joe Biden y abogar por la extensión del programa Palabra Humanitaria más allá de dos años. En su reclamo, la diáspora haitiana persigue la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que tiene como objetivo combatir la colusión de pandillas.



En resumen, los manifestantes ven este acto como una expresión de su compromiso de asumir públicamente su responsabilidad con su nación como ciudadanos. La convocatoria se produce en momentos en que Haití enfrenta una crisis política y de inseguridad.