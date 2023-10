El exjuez del Tribunal Constitucional (TC), Hermógenes Acosta, advirtió que en la nueva elección de magistrados del TC no deben estar representados grupos económicos, políticos ni de ninguna índole, porque el compromiso de esa alta corte es solamente con la Constitución de la República.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27, afirmó que los jueces del TC deben responder solo a los valores y principios previstos en la Carta Magna.



“Estoy totalmente de acuerdo con ese pronunciamiento (del presidente del TC, Milton Ray Guevara) porque el Tribunal Constitucional no debe representar intereses de grupos, ni económicos, ni políticos, ni de ninguna índole”, enfatizó.



Acosta significó que el TC ha sido creado para defender la supremacía de la Constitución, los principios y valores, la soberanía, proteger los derechos fundamentales y el orden constitucional.



Planteó que cuando la Alta Corte decide una acción en inconstitucionalidad apegándose a lo que dispone la Carta Magna, puede afectar intereses de cualquier grupo, económico, político o de otra índole.



El magistrado emérito y académico sostuvo que, si esa es la manera de proteger y preservar la Constitución, hay que hacerlo.



Sostuvo que entiende que se deben proteger los derechos fundamentales, sin importar quién resulte afectado con esta decisión.



“La sociedad espera, la comunidad jurídica espera que el Consejo Nacional de la Magistratura elija a los mejores, tiene la posibilidad de elegir buenos jueces, porque ahí seguro, hasta donde llegan mis conocimientos y viendo el listado, hay gente con una sólida formación académica, jurídica y también tienen ejemplo de vida que los distingue”, agregó.



Cumplir mandato



El jurisconsulto considera que el CNM tiene el resto de cumplir con el mandato constitucional, esencialmente eligiendo aquellos candidatos que tienen una sólida formación jurídica, no solo en área, sino también en el derecho común.



“Además, elegir personas también que hayan dado muestras de tener una ética, una moral, un apego a los principios, a los valores del estado de derecho”, subrayó.



El académico recordó que en diciembre se cumple el período de cinco jueces del TC, incluido su presidente Milton Ray Guevara, que según la Constitución deben ser sustituidos.



Consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha convocado cumpliendo con el mandato constitucional y la ley que lo reglamenta.