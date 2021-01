Temas de género y de derechos dominan las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura

Santo Domingo.- El matrimonio entre personas del mismo sexo, los feminicidios, la violencia de género, la apatridia y el derecho a la propiedad, fueron de los temas más controversiales que se tocaron este lunes en la segunda jornada de evaluaciones a aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC) que continuó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al entrevistar 24 de 25 postulantes que estaban programados para esa entrega.

Una de las partes más picante de las entrevistas fue cuando era evaluado el juez Julio César Madera Arias, al momento de que la consejera Nancy Salcedo le preguntara a este que si de llegar a formar parte del TC amplificaría el tema de la protección de los grupos LGTBI y el matrimonio entre personas del mismo sexo, en esa alta corte.

A ello, y de manera muy segura, el juez Madera Arias respondió: “pienso que el Tribunal Constitucional solamente responde a las situaciones cuando es apoderado (...). La familia la constituye la unión entre, principalmente, y no voy a decir todo, entre hombre y mujer. Entonces, todavía, esas formalidades y cualquier otra situación que pudiera considerarse a unión familiar, que no esté contemplada como lo establece la Constitución dominicana, pienso que todavía está fuera de la posibilidad a no ser que se establezca una reforma constitucional”.

Más allá de esto, agregó que, “no obstante, nosotros sabemos que la Constitución no es rígida y la Constitución tiene una vida que va evolucionando con el tiempo y realmente podría ser que, en otra ocasión, se contemplase esa posibilidad, -ojalá no llegue nunca-, pero de todas maneras, la situación es que, mientras tanto, la Constitución no acepta otra situación”.

Sus respuestas despertaron el interés de la procuradora general de la República y también miembro del CNM, Miriam Germán, quien de inmediato le preguntó a Maderas Arias, partiendo de su postura, si la obligación del Estado de proteger a todos los ciudadanos cesaba por la forma en que alguien decide ejercer su “sexo, su sexualidad”

A esto, el entrevistado dijo, a seguidas, que “no importa en la forma en que se ejerza la sexualidad, el Estado tiene que proteger a todo ciudadano” tras explicar que ante ello se imponen los derechos fundamentales que le asisten a la población. “El hecho de preferencias, no excluye a ningún ciudadano del beneficio de lo que son los derechos que están contemplados constitucionalmente”, puntualizó no sin antes repetir que lo que no está contemplado es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En lo referente al tema de apatridia, fue un tema que tocó dos veces el consejero Bautista Rojas Gómez a dos aspirantes. A la primera en hacerle una pregunta al respecto fue a la postulante Martha Erneris Jáquez Hiraldo, quien contestó que no eso no existe en el país. También le hizo esa pregunta a Sonia Milagros Perdomo Rodríguez, quien de igual firma negó que en República Dominicana hayan personas apátridas al señalar que la Constitución establece quiénes son dominicanos y quiénes no.

Declinó uno de los postulantes

Para la segunda ronda de evaluaciones a aspirantes jueces al Tribunal Constitucional, se tenía previsto entrevistar a 25 personas, pero uno de los postulantes decidió no participar en el proceso. Se trata de Francisco Carlos Pellerano Dalmasí, quien, según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y vocero del CNM, Antoliano Peralta, no dio razones de su declinación.

Las vistas públicas celebradas hoy en el Palacio Nacional se efectuaron en tres rondas. La primera fue de 9:30 de la mañana hasta las 12:40 cuando se hizo un primer receso de una hora. En ese primer tiempo se entrevistaron a 12 postulantes. La segunda ronda comenzó a la 1:30 de la tarde hasta las 2:30 de la tarde cuando el presidente de la República y del CNM, Luis Abinader, hizo otra pausa de cinco minutos. La última fue de 2:35 de la tarde hasta las 4:35 de la tarde cuando completaron el grupo de 24.

Además de Madera Arias, Jáquez Hiraldo y Perdomo Rodríguez, el CNM evaluó ayer al expresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Mariano Américo Rodríguez Rijo; al abogado constitucionalista Namphi Andrés Rodríguez; a Erick José Hernández-Machado Santana; Juan José Martínez Ventura, Pedro Antonio Mateo Imbert, Daira Cira Medina Tejeda; Claudio Aníbal Medrano Mejía; Víctor Rafael Menieur Méndez y Yobany Antonio Mercado Rodríguez.

También a Yokaurys Morales Castillo; Wilson Francisco Moreta Tremols; Bernabel Moricete Fabián, Aldemaro José Muñiz Mena; Sergio Antonio Ortega; Guillermo Antonio Peña Capellán, Mercedes Peralta Cuevas; Eduardo Pérez Medina, Juan Proscopio Pérez Minyety, Fernán Leandry Ramos Peralta, Leonardo Recio Tineo y a Víctor Leonardo Rodríguez.

En esta segunda sesión, Abinader, sólo fungió como moderador del proceso, puesto que este no hizo ni una sola pregunta a los postulantes.

El órgano volverá a sesionar este miércoles para entrevistar a 20 postulantes restantes de 65 que eran en total. Se recuerda que el pasado jueves 14 se evaluaron 20 y ayer 24, debido a que uno declinó.

Antoliano Peralta dijo hoy que los consejeros podrían tomar en consideración, a la hora de evaluar, el caso de entrevistado en la primera jornada, Argenis García del Rosario, por este haber estado involucrado en 2016 en un accidente en el que, supuestamente, atropelló a tres personas y se dio a la fuga.