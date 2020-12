TonyRenuncia acapara las redes sociales tras rueda de prensa sobre dinero entregado a artistas

Santo Domingo.- La etiqueta #TonyRenuncia se ha convertido desde hace varias horas como la principal tendencia en la red social Twitter, esto tras el anuncio que ofreció ayer el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, de que serían rescindidos los contratos a los artistas, pero que los 100 millones serían donados como apoyo solidario.

La información en vez de apaciguar la ira provocó mayor indignación en la sociedad, que cuestionaba el hecho de que el dinero no fuera devuelto tras rescindir el contrato.

La cuenta de Twitter se encendió con toda clase de criticas y cuestionamientos al funcionario, en el que la #TonyRenuncia se posicionó como la principal tendencia en las redes.

Por el momento la Presidencia de la República no se ha pronunciado al respecto.

Reacciones

Marino Zapete: "En cualquier otro país, incluyendo a Haití, Tony Peña Guaba habría renunciado o el presidente lo habría destituido".

Sergio Carlo: LA EMBARRARON MUCHO PEOR... ¿Entonces se queda todo así?... ¿100 MM De solidaridad para los artistas que seleccionaron ustedes?... demasiado fácil... en un país donde respete la dignidad de los ciudadanos, estarías entregando tu carta de renuncia. Obvio, no estas capacitado.

Roger Zayas: Y el Moscoso Puello calléndose a pedazos...no termino de entender. #pesadilla #invento #prioridades

Augusto de la Rocha: #TonyRenuncia por tu falta de tacto en un momento tan delicado, por tu falta de sentido político y social. Si no sabes que es organizar prioridades no te ponga a aprender en medio de una pandemia...

"Me gustaría que @tonypena__me regale a mi aunque sean 3 millones. Que los saque de donde sea, pero que me los regale que necesito acomodar los hijos míos (4) y toy medio flojo del bolsillo. Ayúdame, lider ya que usted anda regalando a mano. #TonyRenuncia

Euri Santic: Tal cuál #TonyRenuncia, (@tonypena__) no fueron RD$ 100 millones de tu patrimonio que regalaste violando todas las disposiciones de la ley. No, fueron RD$ 100 millones de pesos del erario. Con el dinero del país no se juega; y ministros que hagan eso, no los queremos. Fin.