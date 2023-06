Tortuga Bay obtiene premio Best of the Best de Tripadvisor Travelers' Choice 2023

Email it

Punta Cana.- Tortuga Bay Puntacana Resort & Club fue reconocido con el premio “Best of the Best” de Tripadvisor Travelers’ Choice 2023, galardón que destaca al hotel entre el 1% de los mejores hoteles del mundo.

A través de esta distinción, la más alta que concede Tripadvisor, Tortuga Bay se ubica en los exclusivos grupos The Luxury Caribbean (Hotel de Lujo del Caribe) y Top Caribbean; categorías con las que se reconoce a las empresas más populares del mundo por su excelencia en servicio y consistencia durante los últimos 12 meses en la plataforma.

El Chief Marketing Officer (CMO) de Tripadvisor, John Boris, felicitó a los hoteles seleccionados, afirmando: “clasificarse entre los mejores demuestra que han brindado experiencias ejemplares a quienes más importan: sus invitados. Con las expectativas cambiantes, la continua escasez de mano de obra y el aumento de los costos, esto no es tarea fácil, y estoy continuamente impresionado con la resistencia y la capacidad de adaptación de la industria hotelera».

“Best of the Best” de Tripadvisor Travelers’ Choice 2023 reconoce a los mejores hoteles, de acuerdo con las opiniones de los huéspedes y viajeros alrededor del mundo, que encuentran satisfecha sus necesidades y emiten su voto de calificación de las instalaciones hoteleras que visitan en el último año.

Sobre Tripadvisor

Es la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo, que ayuda a cientos de millones de personas cada mes a convertirse en mejores viajeros, desde la planificación hasta la reserva y el viaje. Los viajeros de todo el globo usan el sitio y la aplicación de Tripadvisor para descubrir dónde hospedarse, qué hacer y dónde comer según las indicaciones de quienes han estado allí antes.

Con más de 988 millones de reseñas y opiniones de casi 8 millones de negocios, los viajeros recurren a Tripadvisor para encontrar ofertas de alojamiento, reservar experiencias, reservar mesas en deliciosos restaurantes y descubrir fantásticos lugares cercanos. Como empresa de orientación de viajes disponible en 43 mercados y 22 idiomas, Tripadvisor facilita la planificación sin importar el tipo de viaje.

Acerca del Tortuga Bay Puntacana Resort & Club

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club es un hotel de 13 villas privadas frente al mar diseñado por el reconocido Oscar de la Renta. En 2017, el hotel fue renovado por el diseñador americano Markham Roberts en el 2017, con la meta principal de evolucionar la experiencia de hospitalidad imaginada originalmente por Oscar de la Renta.

En el 2022 recibió el premio “Change Makers” otorgado por la organización The Leading Hotels of the World (LHW), por apoyar a su comunidad y su compromiso con mejorar el bienestar físico, económico y emocional de esta.

Quedó en el top 5 de la lista de los 25 Mejores Hoteles en el Caribe en la edición 2023 del Best Hotels Ranking de la revista US News & World Report.

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.