A fin de prevenir que drogas letales como el fentanilo lleguen hasta este territorio y para adiestrar a los agentes antinarcóticos dominicanos para que las puedan identificar, la República Dominicana y los Estados Unidos continuaron ayer con su agenda común de lucha contra los estupefacientes y el narcotráfico en el marco de la conferencia “Tendencias Emergentes en Drogas Sintéticas Ilícitas”.



En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, la encargada de Negocios de los Estados Unidos en República Dominicana, Patricia Aguilera, resaltó la valentía del mandatario dominicano de responder al llamado de los Estados Unidos para unirse a la lucha contra las amenazas de las drogas sintéticas.



Con la presencia también del jefe de la Unidad de Entrenamiento Internacional y Recuperación de Personal de la Administración de Control de Drogas (DEA), Justin Hitz, la encargada de Negocios de Estados Unidos en el país saludó el manejo de la República Dominicana en los protocolos establecidos para abordar el tema de las drogas sintéticas y aseguró que ambas naciones continuarán trabajando “incansablemente” para el bienestar de los pueblos, proteger las comunidades y forjar un futuro brillante y libre de drogas para las generaciones futuras.



Mientras que Justin Hitz, de la DEA, advirtió sobre los peligros del fentanilo, una de las drogas más letales. En su intervención, sin embargo, expresó que Estados Unidos está profundamente agradecido de contar con un aliado tan sólido como la República Dominicana en el combate al crimen organizado transnacional.



100 mil murieron en EE.UU. en 2024



Al conversar con los medios de comunicación, Clifford Brown, subdirector de la DEA a nivel de Caribe y Tony Velázquez, portavoz de la DEA en Puerto Rico, detallaron el año pasado 100,000 estadounidenses que murieron por consumo de fentanilo.



Aunque reconocieron que la República Dominicana no tiene ahora mismo el problema del fentanilo, expresaron la importancia de que haya prevención y educación para la gente.



“De igual forma queremos ver que la droga no llegue a Estados Unidos, tampoco llegue a Puerto Rico. Recuerden que desde República Dominicana a Puerto Rico siempre sabemos que hay rutas directas de tráfico. O sea, que aunque no hemos visto un problema identificado aquí per se, sí sabemos que tenemos un problema en Puerto Rico de Fentanilo y sabemos que Puerto Rico y República Dominicana son una radiografía el uno del otro y queremos evitar que como dice Clifford Brown no tener ese problema aquí”, expresó Tony Velázquez, portavoz de la DEA en Puerto Rico.



La alarma por el fentanilo en sí ocurre porque tan solo dos miligramos es una dosis que puede ser potencialmente fatal. Además es inoloro e incoloro y posiblemente no se sabe dónde realmente se pueden encontrar, explicó Tony Velázquez a la prensa dominicana.



“Tenemos que recalcar que solamente seis granitos de sal, que es el equivalente a dos miligramos, es una dosis potencialmente fatal. Lo que estamos viendo es el fentanilo mezclado con cocaína y también fentanilo con pastillas adulteradas o pastillas falsificadas. Esas pastillas, si vamos uno a uno, usted no va a saber cuál es cuál. Así que, por eso, estamos a nivel de prevención y estamos previniendo para evitar que ese problema llegue aquí a la República Dominicana”, indicó.

Inicio de entrenamientos para unidades especiales

La República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Gobierno de los Estados Unidos, con el auspicio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), así como la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), han diseñado estrategias para dar cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno dominicano, para liderar junto a Bélgica, la lucha, combate y persecución al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas en el Caribe y Europa.



El titular de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, agradeció el apoyo del presidente Luis Abinader a los protocolos, planes y estrategias que se han puesto en marcha para enfrentar y erradicar el tráfico de drogas sintéticas en todo el territorio nacional. “Agradecemos el apoyo del presidente Abinader, quien en todo momento ha mostrado su interés, por seguir fortaleciendo nuestras acciones conjuntas para golpear a las estructuras de narcotráfico y del crimen organizado transnacional, cooperación que ha sido clave para llevar tranquilidad y bienestar”, manifestó.



La capacitación marca el inicio de una serie de entrenamientos técnicos a las fuerzas de seguridad, orientados a la creación de unidades especializadas.