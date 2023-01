Email it

Aun los estudiantes están tímidos y el uso del transporte escolar gratuito que el Gobierno ha puesto en marcha, en un plan piloto en varias demarcaciones, está en fase de prueba y a la espera de ser acogido por el público para el cual fue diseñado.



Los autobuses, con un chofer y una auxiliar, salieron ayer a recoger y llevar a los estudiantes de las escuelas públicas por primera vez desde la puesta en marcha el martes del Sistema Nacional de Movilidad Urbana y los vehículos, que tienen capacidad para 17 estudiantes cada uno, tuvieron una acogida mínima por los niños y adolescentes de los centros educativos. A esto se agrega que, todavía muchos estudiantes no se han reintegrado a las clases, que se retomaron el martes luego de las festividades navideñas y del Día de Reyes.



Ayer, elCaribe se trasladó al distrito municipal de La Victoria donde funciona uno de los corredores que abarca desde la referida demarcación hasta la localidad de Hacienda Estrella, del municipio de Santo Domingo Norte. En la escuela María Figueroa Adón, de La Victoria, donde se inició el plan, el recorrido de las guaguas comenzó su trabajo al mediodía, para retornar a sus hogares a los estudiantes.



En su trayecto, tres de cuatro autobuses que estaban en la escuela María Figueroa Adón, atravesaron La Victoria hasta llegar a Haras Nacionales. En su recorrido dieron cobertura al transporte de los estudiantes del Liceo Cosme Manuel Jiménez, Liceo Hermana Sandra Reyes, Albergue Divina Providencia, Albergue nuestra Señora de la Natividad, Escuela Padre García, Escuela Felicita Eleuterio, Politécnico Marcos Evangelista Adón, Politécnico Juan Pablo ll, Escuela Villa Primavera, Escuela Primavera, Escuela Los Castillo, Escuela Alberto Monegro, Escuela Hacienda Estrella, Escuela El Rosario, Liceo Manuel Enrique Peña, Escuela Cándido Clase y finaliza en la Escuela Carmen Celia Balaguer, en Hacienda Estrella.



En todos esos puntos, solo algunos niños hicieron uso de estos vehículos e incluso, se pudo apreciar cómo niños que salían de clases caminaban por las aceras y sólo veían pasar a los autobuses por su lado.



De igual forma, se pudo captar el momento en que tres niños eran trasladados a sus casas a bordo de un motor por un particular, que es una de las cosas que se pretende evitar con la incorporación del transporte escolar gratuito para que los estudiantes estés más seguros y cuidados, además de que los hogares puedan ahorrar dinero en traslados privados.



Intrant dice busca evitar que niños se trasladen en motocicletas



El director de Comunicaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Dary Terrero, aseguró ayer a elCaribe que de acuerdo a la Ley 63-17, lo que se procura es sacar las motocicletas dentro del marco del transporte escolar por los costos que este medio representa en términos económicos y en accidentes de tránsito



“La visión del presidente Luis Abinader es generar seguridad primero, conforme a que la motocicleta tiene una presencia importante dentro del transporte de los estudiantes porque cada familia del sector público envían a sus hijos en motocicletas, lo que representa un costo económico partiendo de que mínimo se gasta 200 pesos diarios para mandar al niño, pero cuando lo vemos desde el riesgo de seguridad vial la motocicleta tiene una presencia importante en las muertes por accidentes de tránsito, pues representa prácticamente el 80 % de las muertes por accidentes de tránsito y si nos vamos a las edades estamos hablando de niños de siete, catorce y dieciséis años que son los estudiantes”, expresó Terrero.



No obstante a esto, dijo que el transporte escolar que es una apuesta interesante del Gobierno está bien estructurado y establece específicamente el tipo de vehículo a utilizar.