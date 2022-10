La creación de un sistema de transporte escolar, tal como lo dispuso el presidente Abinader, sería la clave para reducir los tapones y bajar los accidentes de tránsito en el territorio nacional.



Así lo afirmó el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, quien señaló que la puesta en circulación de buses para los escolares también aliviaría la carga financiera de los padres, que no tendrán que pagar pasajes para llevar a sus hijos a los centros educativos porque el viaje será gratuito.



El dirigente del transporte, que es uno de los propulsores del proyecto, dijo que con este el tránsito en las ciudades se volverá más seguro y los niños estarán mejor cuidados para ir a las escuelas.



Manifestó que las autoridades deben tomar en cuenta la contratación de mujeres para conducir los autobuses, que tienen que llevar un sistema de cámaras, así como de rastreo y control de velocidad para la seguridad de los estudiantes.



Asimismo, declaró que se tienen que hacer campañas para que la población conozca su importancia y ceda el paso a los buses, que tendrán el mismo nivel de prioridad de las ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de la Policía Nacional.



Figuereo espera ser convocado por el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el primer mandatario, para tener más detalles de la orden ejecutiva emitida a través del decreto 616-22, en la que se declara de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en la República Dominicana.



No es una nueva iniciativa



El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, valoró el anuncio de la presidencia de la República de ofrecer transporte escolar a los alumnos del sector público, sin embargo, aseguró que el programa se está implementando desde marzo del año 2016.



En nota de prensa, el educador dijo que la iniciativa fue inaugurada en el corredor de la autopista Duarte en la ruta que va desde Los Alcarrizos hasta Navarrete con 28 autobuses para beneficiar a cinco mil estudiantes, y ya existe en ocho regionales del país.



“Nosotros mirando como fortalecimiento saludamos la medida, no es nueva, pero nuestra preocupación es que no se ha dicho cómo se va a fortalecer este programa, si es con autobuses del Ministerio, choferes o policías entrenados, porque van a transportar niños, niñas y adolescentes”, expresó el gremialista.



El maestro abogó por que se establezcan los criterios y se informe en qué consistirá, al tiempo que sugirió que se adopte el modelo de los Estados Unidos y de otros países, que tienen un personal calificado para el transporte de los infantes.



Dijo que el Gobierno puede ir aumentando cada año el programa de transporte escolar que ya está en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Villa Altagracia y Navarrete, según el mapa de pobreza establecido para impactar a los municipios que lo requieran.

Los padres valoran la iniciativa del Ejecutivo

Para Alexander Mota, que tiene siete niños, el proyecto representa un alivio porque contribuye a que disminuyan los gastos de transporte. De su lado, Estefany González Domínguez, que reside en La Victoria, Santo Domingo Norte, destacó que la medida también colabora a que se reduzcan las horas de tardanza de los escolares. Otro que opinó a favor fue José Antonio Cruz, quien dijo que con la entrada en vigencia de la iniciativa se deben sacar de circulación todos los carros públicos. “Creo que deben ser guaguas nuevas y modernas que transporten a los niños. Espero que sea así porque hemos visto muchas propuestas en ese sentido pero sin eficiencia y cada día hay más escuelas y más niños”, añadió.

Reacciones