Ministro Interior y Policía, Jesús Vásquez, advierte no permitirá que delincuencia domine el municipio



A una semana de que las alarmas se activaran y de que el temor se apoderara de los habitantes de varios barrios de Santo Domingo Norte por una cadena de hechos delictivos que se desencaderon tras la muerte de tres personas en un confuso incidente aun no esclarecido, la calma de los ciudadanos comienza a recobrarse, aunque con la demanda de mayor seguridad y protección para su gente.



Tras el tiroteo que se produjo la madrugada del pasado lunes en el que resultaron muertos tres hombres en el colmado Nuevo Mundo en el sector San Felipe, Santo Domingo Norte ha estado en el foco de las autoridades. Esto, porque a raíz de las muertes, la violencia y los atracos se incrementaron por unos dos días, hubo amenazas de saqueos a negocios e incluso, las escuelas paralizaron las labores, debido a que, identifican a algunos de los fallecidos con el negocio de las drogas, aunque otros sólo dicen que el conflicto se originó por un asunto de tierras.



¿Cuál es el sentir de la gente?



Pese a que todavía la gente siente algo de temor por la tensión a la que estuvo sometida por varios días, esta dice estar más tranquila. Por un lado, porque la presencia policial no ha mermado y por otro, porque no han ocurrido mayores problemas.



Sin embargo, los munícipes demandan de las autoridades un patrullaje permanente, iluminación de las vías, asfaltado de las calles y más oportunidades. Todos solicitaron que se le guarde su identidad porque entienden que los malhechores no se han ido, sino que simplemente están escondidos y pueden tomar represalias contra ellos.



Un sector que sí ha pegado el grito al cielo es el vinculado a la diversión nocturna, ya que sus representantes aseguran ser los más perjudicados con la medida adoptada por el Ministerio de Interior y Policía de restringir el horario de diversión de 12:00 de la medianoche a 6:00 de la mañana. “Entendemos que no es la manera justa de hacer las cosas. Sucede un pequeño percance en un barrio pequeño de Villa Mella y por esa razón nos restringen el horario de trabajo a los centros nocturnos que no tenemos nada que ver con los problemas que pasan”, expresó Lonk Abreu, propietario de un centro de diversión del municipio.



Autoridades intervendrán



Por el revuelo que ha causado la situación y el estado de alerta en el que se encuentran las autoridades, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, encabezaron ayer una reunión de la mesa de seguridad ciudadana de Santo Domingo Norte para coordinar acciones inmediatas en la demarcación. En dicho escenario, el ministro de Interior y Policía aseguró de manera enérgica que el Gobierno ni la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional van a permitir, bajo ninguna circunstancia, que la delincuencia arrope al municipio. “Óiganlo bien, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la delincuencia arrope este municipio. Aquí la paz, el sosiego y la tranquilidad de este municipio el gobierno lo garantiza”, proclamó el funcionario en el Ayuntamiento.



Al detallar las acciones puntuales, Jesús Vásquez recordó que será el próximo 3 de noviembre que se comenzará con la implementación de la estrategia de seguridad ciudadana en ese municipio con los levantamientos y diagnósticos que se han hecho respecto a las problemáticas que afectan a la demarcación.



Mencionó que mientras llega la referida fecha, se inició un plan de urgencia que se aplicará desde hoy. Para tales fines, el Gobierno junto a Edeste elaboró una estrategia que busca garantizar la energía eléctrica permanente e instalará, inicialmente, 400 luminarias.