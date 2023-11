Dijo que “los especialistas en plena pandemia pronosticaron una enorme deserción de hasta el 20%, y también una caída vertiginosa en el nivel de logro en los aprendizajes de los estudiantes, pero que afortunadamente ninguno de esos dos efectos se corroboró para la República Dominicana

El director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) Darwin Caraballo, aseguró que mantienen la esperanza de que República Dominicana pueda contener la caída que habrá en el mundo en los resultados de la prueba PISA, ya que se espera una caída vertiginosa en el nivel de aprendizaje tras la pandemia del Covid19.

“Si una pregunta en la prueba PISA no está respondida, califica como un cero, y en las versiones anteriores (2015 y 2018) de todos los países que aplicaron a la prueba, República Dominicana fue el que más preguntas sin responder dejaron los estudiantes”.

Dicha institución trata de generar efectos demostrativos con proyectos de pequeña escala en manera experimental, para mostrar que si se puede generar un cambio en el desempeño de los estudiantes con los mismos recursos, docentes y realidad socio-cultural de las escuelas, haciendo las cosas distintas.

“El problema de la educación en la República Dominicana es un problema de todos los que estamos involucrados”, dijo Caraballo, además de que EDUCA durante mucho tiempo se concentró en el concepto de advocación, “promover políticas e indicar cuál debía ser el camino”.

Con motivo de la 27 edición del congreso educativo Aprendo, “fundamentamos el eje temático con datos, y uno de los fundamentos en observar fue la larga duración en la educación dominicana desde el 4%, incluso más allá”, explicó Caraballo, agregando que “los niveles de aprendizaje en las anteriores evaluaciones se mantuvieron estabilizados, prácticamente se movieron en una banda de flotación que siempre ubicó en el desempeño del estudiante en el nivel inferior, y el presupuesto sigue creciendo de manera absoluta, año tras año”.

Aclaró que cuando se tienen sistemáticamente resultados “tan bajos”, quiere decir que la escuela está fracasando en la forma en la que trabaja el pensamiento lógico, por ejemplo, en matemáticas, “pero esto no quiere decir que no haya casos de éxito”. Expresó que en el país hay muchos estudiantes brillantes y de excelencia, pero esto no logra mover la aguja de los más de dos millones de estudiantes, “lo que hay que lograr son políticas que logren que los niveles satisfactorios lleguen a la mayoría de estudiantes”.

Caraballo dijo durante entrevista en Dominicana Buenas Noches con Lorenny Solano, transmitida en RNN canal 27 y LASO TV, que “los especialistas en plena pandemia pronosticaron una enorme deserción de hasta el 20%, y también una caída vertiginosa en el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes”, “afortunadamente ninguno de esos dos efectos se corroboró para la República Dominicana, y fallaron. Los niveles de asistencia se recuperaron rápidamente, y ya en el 2021, según el Banco Central, mostraban niveles de asistencia pre-pandémicos, e incluso algunos mostraban. Y en la caída de los aprendizajes, hay una mirada dual, por un lado se confirma una caída abrupta en el nivel de desempeño en la matemática, pero en el nivel de lectura, hay incluso una mejora después de la pandemia”.

Asimismo, destacó la educación técnico-profesional y la labor que realiza el INFOTEP, el cual considera está haciendo una transformación muy interesante, donde se están generando los saberes técnicos, para la empleabilidad.

Darwin Caraballo aseguró que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) “desgraciadamente” no ha contribuido en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa. “La educación requiere de sistematicidad y continuidad”, e independientemente de los reclamos, esto no debe afectar al aprendizaje de los niños. También expuso que el salario docente creció un 128% en este período desde el 2013 hasta la actualidad, cuando el salario promedio en la economía subió un 62%, siendo que el salario docente aumentó dos veces, por lo que “han visto mejoras en términos reales a sus ingresos, y los resultados en término de logro, no están”, sin embargo el director ejecutivo de EDUCA precisó que “no es culpa del docente, el problema a nuestro juicio está en el modus operandi en los centros educativos”.