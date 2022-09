Tres de los cinco miembros del pleno de la Cámara de Cuentas (CC) suscribieron un convenio por la consolidación de una CC al servicio de la transparencia y la institucionalidad.



Al firmar el documento, acordaron una depuración del recurso humano. Esto ocurre en medio del ambiente turbio en el órgano constitucional de control externo de los recursos públicos del Estado por supuestas irregularidades y acaso por parte de algunos de sus miembros titulares.



No obstante, legisladores oficialistas y de oposición insisten en que el pleno de ese órgano debe ser investigado, mientras que la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados aún no tiene fecha pautada para invitar a esos miembros a una reunión al Congreso Nacional.



Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la CC; y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, pactaron un convenio por la consolidación del organismo, así como por el establecimiento de cuatro direcciones de auditorías; la puesta en funcionamiento en dos meses de un programa de monitoreo en línea del presupuesto; el fortalecimiento de la dirección jurídica, entre otros temas. María Catano Ramírez y Tomasina Tolentino de Mckenzie, vicepresidente y secretaria del bufete directivo no se suscribieron al acuerdo.



Peña Peña confirmó lo expresado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el pasado martes, de que en la reunión sostenida con él y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, nunca se habló de ningún tipo de acoso, ni interpelación ni juicio político. Y que tampoco ha sido un tema que se haya tratado en el Pleno.



La miembro titular de la institución indicó que no sabe de dónde salió esa versión y asegura que el propósito es hacer colapsar al órgano colegiado por sectores que se sienten amenazados por el trabajo que éste viene realizando. Más aún, certifica que nunca ha observado en el presidente o en el miembro Mario Fernández ningún comportamiento reñido con la ética y la moral.



Legisladores insisten en que pleno CC sea investigado



El senador Yván Lorenzo, vocero del PLD en la Cámara Alta, manifestó que a pesar de las declaraciones de Eduardo Estrella y Elsa Peña Peña, el pleno de la Cámara de Cuentas debe ser investigado. Lorenzo exhorta al Ministerio Público y el Congreso Nacional a actuar y abrir una investigación seria sobre el escándalo, porque “son hechos bochornosos de lo que se ha hecho eco la prensa nacional y las redes sociales”.



Otro que también entiende que las investigaciones a los miembros titulares de la CC deben seguir su curso, es el senador perremeísta Lenin Valdez. “Aquí nada puede darse por cerrado, yo entiendo que es un tema que nosotros debemos de darle seguimiento”, expuso el legislador, al ponderar que el presidente del órgano es una persona seria y trabajadora.



Por su lado, el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la Comisión Permanente CC en la Cámara Baja, aseguró que aún no hay fecha para invitar a los miembros de la CC a una reunión en el Congreso.