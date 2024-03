El Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Monte Plata dictó ayer dos años de prisión suspendida en contra de Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, acusado por estafa en el municipio Sabana Grande de Boyá.



La decisión del tribunal establece que la condena a “Mantequilla” se da por abuso de confianza y no por estafa o amenazas de muerte, como se indicó desde el inicio del caso.



La defensa del acusado explicó que como su defendido lleva un año y dos meses privado de libertad, los ocho meses restantes quedan totalmente suspendidos.



La sentencia contra Peguero establece que este no podrá portar armas de fuego. Asimismo, no tener contacto con las víctimas y tener un domicilio fijo.



El caso de Mantequilla



El 16 de diciembre del 2022, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Wilkin García Peguero.



El imputado, según lo establecido por el Ministerio Público, captó millones de pesos a través de una empresa no regulada, denominada 3.14 Inversiones World Wide.



Esta operó en un local comercial y en una residencia en Sabana Grande de Boyá y, sobre esta, las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal.



Cuando estalló el boom del negocio de Mantequilla, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, advirtió a las personas sobre invertir dinero en negocios de este tipo.



Antes de ser detenido, Mantequilla aseguraba que cuando se estabilizara crearía un plan para pagar los intereses que se les generaron a las personas que hipotecaron su casa y que empeñaron su motor para invertir dinero en la empresa.