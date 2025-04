La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) anunció el reembolso de RD 235,798,321.82 a favor de trabajadores y empleadores, conforme a lo estipulado en el párrafo II del artículo 24 del Reglamento de Aspectos Generales de Afiliación al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.



Este reembolso se refiere a los aportes de los afiliados que reciben salarios de dos o más empleadores de manera simultánea, cuando la suma de estos aportes excede el tope de cotización del Seguro Familiar de Salud, establecido en diez (10) salarios mínimos, durante el período enero a diciembre de 2024. Además, incluye la devolución de per cápitas pagadas por dependientes adicionales y no distribuidas hasta el 31 de diciembre de 2024.



Distribución



De la cantidad mencionada, RD$ 73,818,846.52 se distribuyeron entre 7,478 trabajadores, depositados en la mayoría de los casos directamente en sus cuentas personales en el Banco de Reservas. Por otra parte, los RD$161,979,475.30 restantes se destinaron a 4,537 empleadores, quienes recibieron la acreditación en sus notificaciones de pago correspondientes al mes de abril del 2025, dijo la entidad en un comunicado.



En aquellos casos en que hay un reembolso inferior a RD$500.00 y el trabajador no posee una cuenta habilitada en el Banco de Reservas, o si por alguna razón no fue posible acreditar su cuenta, la devolución se realizará mediante un cheque a nombre de la persona..



Dijo que esos cheques se entregarán conforme a los procedimientos establecidos por la institución, ya sea en la oficina principal de la Tesorería de la Seguridad Social, situada en la avenida Tiradentes número 33, tercer piso de la Torre de la Seguridad Social, en el Distrito Nacional, o en sus oficinas regionales.