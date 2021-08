Los comunicados de prensa llegan luego de publicaciones en Twitter

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader, es la primera gestión que se estrena bajo el esquema predominante de información a través de las redes sociales. En casi un año de gobierno, el presidente Abinader y funcionarios han hecho de Twitter el principal instrumento de información de las ejecutorias.

De hecho, en la transición, el presidente Abinader anunciaba sus futuros decretos para designar su equipo de gobierno mediante esa red social y decisiones como la eliminación definitiva de instituciones como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La misma línea del gobernante han seguido los funcionarios que a cada evento que realizan o entrevista en que participan llegan “artillados” con su equipo de redes.

El gobernante utiliza las redes sociales, especialmente Twitter, la red por excelencia para informar, con mucho más frecuencia de lo que lo hizo en la campaña electoral y de hecho eso le ha servido para conectar más con la población.

Para el mercadólogo y consultor en comunicación, Melvin Peña, en sentido integral el gobierno no hace un uso correcto del potencial para informar que representan las redes sociales. “Es muy lento, no va a la velocidad de los acontecimientos para informar de manera oportuna”, consideró. Peña puso como ejemplo el fallecimiento la pasada semana del merenguero Johnny Ventura, cuya noticia fue confirmada pasadas las tres de la tarde y fue seis o siete horas más tarde cuando el Presidente se solidarizó a través de su cuenta de Twitter.

“Creo concretamente que es muy lento y la esencia de Twitter es la inmediatez; un ejemplo es la noticia de la muerte de Johnny, una gloria nacional, y tú buscas la cuenta del presidente o de la Presidencia y tienen hasta 6 o 7 horas de retraso en solidarizarse”, apuntó.

Dijo que incluso el corte del video en que el Presidente en una actividad expresó pesar por la muerte del merenguero fue publicado de manera tardía en las cuentas de la Presidencia. Sin embargo, el enfoque de Peña podría chocar con otros casos en que la prisa en informar han hecho quedar mal al mandatario.

Con el suceso mundial del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, expresó consternación en el Twitter en un mensaje en el que decía que también la esposa, Martine Moise, había fallecido y la ex primera dama resultó herida. Más tarde, el presidente Abinader corrigió el error, por la misma vía.

El consultor en comunicación lo que sí reconoce es que las redes sociales han relanzado la figura del presidente Abinader y afirma que “se maneja bien y no meta la pata, casi nunca”. “El Abinader que todos recordamos no es el que nos ha sorprendido en Twitter, con un manejo más dinámico. Sabemos que no es un presidente de grandes discursos ni de carisma, pero ha sabido comunicar en las redes; ha logrado comunicar que es uno más y ese es un rasgo inusual; aquí los presidentes suelen ser más ceremoniosos”, sostuvo Peña.

Peña también valoró el manejo dinámico, complicidad y expresiones de amor que hay entre el Presidente y la primera dama, Raquel Arbaje en las redes sociales. Sin embargo, sobre el caso de la primera dama, sostuvo que debe tener cuidado en opinar sobre asuntos de Estado en Twitter. “Ella hace declaraciones sobre temas nacionales y gubernamentales cuando no es funcionaria; eso es riesgoso y en algún momento eso puede complicar al Presidente, ella debe tener cuidado con eso”, aconsejó Peña.

En cuanto a los funcionarios, dijo que no observa que ninguno haga uso abusivo del recurso de las redes sociales, pero recomendó un uso prudente y cuidar de no caer en la irrelevancia en sus publicaciones, “en postear cosas que no agregan valor”. Entre los titulares de instituciones más activos figuran el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó; el ministro Administrativo, José Ignacio Paliza; el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra.

De su lado, el especialista en comunicación estratégica, Felipe Vallejos, sostuvo que Twitter, por su característica sociopolítica, es la fuente primaria de información de Presidencia, de la cuenta de Comunicaciones de la Dirección General de Comunicaciones y Abinader.

“Muchas veces pasa que se filtra un decreto o se informa del contenido de un decreto sin este haber sido publicado con la formalidad que implica, y eso confunde a la población. Se ha visto también que los datos publicados en redes no coinciden con el decreto per se”, expresó. Vallejos reconoció como puntos fuertes del uso de las redes en el gobierno la continua publicación de contenido de todas las cuentas oficiales, potenciadas por fotos y videos, de todo lo que hace el presidente y el Ejecutivo”. “Entre los aspectos mejorables está el hecho de que no se entiende la línea editorial de la cuenta de Presidencia y la de Comunicaciones, porque en el escenario ideal deberían ser complementarios, y por momentos da la impresión que se pisan la “cola” mutuamente”, observó. Consideró que la cuenta del Presidente es un caso aparte. “A mi parecer, cuando publica un funcionario esto debe inspirar autenticidad del mensaje, como si fuera de su “puño y letra”. En la actualidad, la cuenta del presidente Abinader, aunque es muy actualizada e informativa, carece de ese toque personalizado, lo que le resta impacto, convirtiéndose en una cuenta complementaria de las institucionales”, apuntó.

Seguidores en Twitter del Presidente y afines

La cuenta en del presidente Luis Abinader (@LuisAbinader) en la red social Twitter tiene en la actualidad 641,8 mil seguidores y sigue a 5,330 tuiteros; la cuenta de la Presidencia (@PresidenciaRD) tiene 164,7 mil y sigue a 104 usuarios del mundo tuitero; mientras que la cuenta oficial de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (@ComunicacionRD) cuenta con 61,5 mil seguidores y sigue a 226. Los seguidores de Abinader se incrementaron luego de asumir el poder.