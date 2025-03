Una semana sin pistas sobre Sudiksha Konanki: Autoridades intensifican su búsqueda

Desde su llegada a Punta Cana el pasado 3 de marzo, Sudiksha Konanki, estudiante de medicina en la Universidad de Pittsburgh, vivió lo que se suponía sería una experiencia inolvidable con amigos durante las vacaciones de primavera.

Sin embargo, una semana después, su desaparición ha dejado una profunda angustia en su familia y en las autoridades, que continúan su incansable búsqueda.

Cronología de los hechos

3 de marzo de 2025: Llegada a Punta Cana

Sudiksha Konanki llegó a Punta Cana junto a un grupo de amigas. Se hospedaron en el hotel Riu República, ubicado en la zona turística de Bávaro, en la provincia de La Altagracia.

4 de marzo de 2025: Apagón eléctrico en el hotel

Se registró un apagón en el hotel que afectó varios servicios, incluyendo el sistema de refrigeración y la iluminación de las instalaciones.

5 de marzo de 2025: Restablecimiento parcial de los servicios

El servicio eléctrico comenzó a restablecerse en un 70% durante el día, y la energía se restauró completamente la madrugada del 6 de marzo.

6 de marzo de 2025: Última vez vista

A las 4:15 a.m. y 4:55 a.m., se registraron los últimos movimientos de Konanki en las cámaras de seguridad. Ella fue vista con su amigo Joshua Steven Riibe, quien la acompañó a la playa. A las 9:00 a.m., Riibe fue visto saliendo de la playa solo, sin ropa ni zapatos, y sin señales de Konanki.

6 de marzo de 2025: Reporte de desaparición

El grupo de amigos de Konanki informó al personal del hotel sobre su desaparición a las 4:00 p.m.

7 de marzo de 2025: Inicio de la búsqueda

Las autoridades dominicanas, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, comenzaron la búsqueda de Sudiksha Konanki.

10 de marzo de 2025: Creación de una comisión internacional

La Policía Nacional Dominicana, el FBI y las autoridades locales formaron una comisión conjunta para investigar el caso y seguir con la búsqueda.

12 de marzo de 2025: Emisión de notificación amarilla

Interpol emitió una notificación amarilla, a petición de la Policía del Condado de Loudoun, Virginia, solicitando la colaboración internacional para localizar a Konanki.

13 de marzo de 2025: Operativos de rastreo con tecnología avanzada

Las autoridades desplegaron drones de última tecnología, como el FlyCart 30, para rastrear la zona. Los esfuerzos se intensificaron tanto en tierra como en mar.

14 de marzo de 2025: Continuación de la búsqueda

Las labores de búsqueda no han cesado, a pesar de la complejidad del caso. Según el comandante de la Armada, la búsqueda se ha extendido por más de 24 millas náuticas desde el punto en que fue vista por última vez.

La declaración de Joshua Steven Riibe: “Nunca la volví a ver”

Joshua Steven Riibe, quien estuvo con Sudiksha la madrugada del 6 de marzo, ha sido interrogado por las autoridades. En su declaración, Riibe relató lo sucedido antes de la desaparición de Konanki. Según su testimonio, ambos estaban en la playa tras haber consumido bebidas alcohólicas, cuando una fuerte ola los arrastró mar adentro.

“Me di cuenta de que ella también se estaba cansando. Yo era el socorrista, la agarré bajo el brazo y logré sacarla del agua”, relató Riibe. Sin embargo, mientras él comenzaba a vomitar el agua de mar que había tragado, perdió de vista a Konanki. “Cuando me recuperé, no la vi más. Pensé que se había ido a su habitación”, añadió.

Riibe ha sido considerado un testigo clave por las autoridades, aunque las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de su versión de los hechos.

Reacción de la familia de Sudiksha Konanki

Los padres de Sudiksha, Subbarayudu y Sreedevi Konanki, viajaron a Punta Cana en busca de respuestas. Tras varios días sin noticias, los padres de la joven regresaron a Estados Unidos, donde continuaron exigiendo que las autoridades amplíen la investigación.

En declaraciones a los medios, Subbarayudu Konanki pidió a las autoridades que exploren otras hipótesis, como el secuestro. “Si ella estuviera en el agua, probablemente ya habría sido arrastrada a la orilla. Pero no la han encontrado, por lo que solicitamos que investiguen todas las posibilidades”, comentó.

La búsqueda continúa

Las autoridades dominicanas no han dejado de intensificar los esfuerzos para localizar a Sudiksha Konanki. Además de la colaboración con el FBI y otras agencias internacionales, se han desplegado equipos de rescate marítimo, aéreo y terrestre, utilizando la última tecnología en drones y software especializado para el rastreo.

Según el vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada de la República Dominicana, la búsqueda continúa sin descanso. “Cada día ampliamos el área de búsqueda, que ahora abarca hasta 24 millas náuticas desde el punto en que fue vista por última vez”, explicó.