Embajadora sugiere manejo de las fronteras se realice de forma integral y con respeto a los derechos humanos

La Unión Europea (UE) tiene claro que cada país, incluso la República Dominicana, está en su derecho de controlar las fronteras y la migración y hacer valer sus leyes.



“Y eso es claro”, planteó la embajadora en este país de ese conglomerado de naciones (eso es la Unión Europea), Katja Afheldt.



Sin embargo, la diplomática resaltó que “ese manejo de las fronteras debería hacerse de manera integral y de manera que haya pleno cumplimiento de la legislación doméstica (se refiere a la Constitución) y respetando algunos principios internacionales y la protección de los derechos humanos”.



La representante de la UE en suelo dominicano dijo que “esa situación y esa crisis trágica en Haití es un gran reto para República Dominicana”.



“Pero también saludamos mucho la solidaridad que siempre ha prestado la República Dominicana a cada crisis o cada evento trágico que ha habido en Haití”, apuntó la diplomática europea.



Se refiere a las veces que el pueblo dominicano ha respondido positivamente (con ayuda y respaldo de índole diversa) cuando en el vecino país se ha producido un evento lamentable, como un terremoto, un huracán u otro fenómeno.



“Siempre, la República Dominicana ha sido el primer país que ofrece ayuda. Estuve en Dajabón hace dos semanas y pude enterarme de que hay muchos esfuerzos por parte de Codevi, para ayudar a la gente del otro lado de la frontera, para aprovisionarles con agua”, agregó.



El grupo industrial Codevi, al que hace referencia la embajadora Katja Afheldt, es no solo un generador de 15 mil empleos directos en Dajabón y Juana Méndez-Haití (dato tomado de septiembre de 2021 que posiblemente varió), sino que ha sido definido, además, como un espacio que crea esperanzas en la gente, protege al medio ambiente e incide en el desarrollo de su entorno.



Por lo menos así lo ha dejado saber varias veces el consejo directivo de Codevi. Y ha resaltado que se trata de 29 años de vida productiva de ser la solución integral para mitigar la pobreza.



A septiembre del pasado año, el 95 % del personal era haitiano y el restante es en su mayoría dominicano, pero convergen, además, israelíes, chinos, taiwaneses, y otras nacionalidades. El 53 % del personal para entonces era masculino.



El origen de un debate



Recientemente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos, Volker Türk, pidió a República Dominicana detener las deportaciones de haitianos a su país. Y las respuestas a ese pedido le llegaron bien rápido, por parte del presidente Luis Abinader.



“República Dominicana no solamente va a continuar sino que va a incrementar las deportaciones; por lo tanto esas declaraciones de Volker Türk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables e irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y las vamos a incrementar”, aseveró Abinader”, advirtió el jefe del Estado dominicano.



El presidente dejó claro que “las declaraciones del funcionario de Naciones Unidas son inaceptables e irresponsables”. “República Dominicana es el país que más ha cargado, que ha sido afectado económicamente mucho más y que ha sido solidario, mucho más que todos los países del mundo. Por ende, a República Dominicana no se le puede pedir más”, respondió Abinader a Türk, cuando se le preguntó sobre la cuestión en la casa de gobierno.



Un donante que “cacarea” poco



La solidaridad que siempre muestra República Dominicana con Haití ha impresionado a la Unión Europea, según aseguró ayer su embajadora en territorio dominicano, Katja Afheldt, en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



No se anduvo con rodeos en el abordaje del tema, tampoco “le sacó el cuerpo” a ninguna pregunta que le fue colocada sobre la mesa.



“Por eso, porque vemos que lo de Haití es un reto para la República Dominicana, no vamos a dejarlo solos con ese reto que tienen en República Dominicana. La Unión Europea y sus estados miembros son los donantes más importantes de ayuda humanitaria y de desarrollo en Haití. Ese es un compromiso que tenemos hace mucho tiempo”, expuso.



En los últimos 30 años la Unión Europea ha ofrecido a Haití el equivalente a 470 millones de euros en ayuda humanitaria. “El año pasado fueron casi 20 millones de euros en ayuda humanitaria y otros millones para luchar contra más problemas”, calculó.



Reiteró que desde la Unión Europea existe el serio compromiso de ayudar a que mejore la situación en el pueblo haitiano. “Y también estamos apoyando aquí –en la República Dominicana- con un programa especial las relaciones entre Haití y República Dominicana. Aquí nos enfocamos en las prioridades que están claramente definidas. Son prioridades compartidas de ambos países. No hacemos nuestra propia política, pero apoyamos las prioridades que se han elegido en la cooperación binacional por la República Dominicana y por el pueblo de Haití”, agregó.

El tema de la inseguridad es bastante inquietante

En la conversación, Katja Afheldt resaltó que como parte de los esfuerzos y la ayuda, la Unión Europea tiene muy presente al sector empresarial y al tejido productivo nacional. “Eso siempre ha sido una de nuestras prioridades en materia de cooperación”, expuso.



Y preguntada sobre la inseguridad ciudadana en el territorio nacional, dijo que es muy inquietante “y claramente está un poco vinculado a la falta de oportunidades económicas de los jóvenes y mucha parte de la sociedad”.



Desde su punto de vista, el país tiene tres retos en materia económica: la desigualdad (gente que tiene muy poco); la educación (gente sin acceso a educación más elaborada, lo que impide hacer una labor más sofisticada) y el tercero es el medio ambiente.