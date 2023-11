Desde fallos en los sistemas de ingeniería y de construcción civil, hasta los de planificación y previsión, pudieron ocasionar el colapso en el desnivel de la avenida 27 de Febrero, durante las fuertes lluvias del pasado sábado.



Así lo afirmó el urbanista Marcos Barinas Uribe, el cual sostuvo que al ocurrir esto en una avenida que se supone que es una construcción civil, se considera una tragedia no solo por las vidas que se perdieron, sino también por el sistema de construcción y planificación nacional.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Barinas confirmó las dos teorías que envuelven el incidente que cobró nueve vidas, asegurando que están como causantes tanto fallas de origen como de mantenimiento.



“Definitivamente hay una falla de origen que lo explicaron los expertos del área, que son los expertos de ingeniería estructural e ingeniería civil, estos aseguraron que en ese segmento había un problema en términos del diseño que se eligió para esa estructura, en ese momento, que fue en 1999”.



El urbanista condenó que para esa fecha, apenas inaugurándose esos túneles, se hicieron algunas recomendaciones que permitieron colocar unos pernos. Sin embargo, en 23 años no se logró nada, debido a que el segmento que iba a caer era el del lado opuesto.



“Yo creo que el presidente se expresó muy bien ese sentido, ´hace 23 años de descuidos de los cuales yo tengo tres´, él lo dijo y yo creo que lo dijo de una de manera muy responsable, es así, son 23 años de descuido donde tres le corresponde a esta administración porque no es un tema político, es un tema que compete al sistema de planificación local”, expresó.



Barinas aseguró que los problemas de drenaje en la ciudad son producto de las malas decisiones que se tomaron hace 30 años, en las cuales veían la solución a esta problemática como la “inversión más grande”. l Elvis Minaya

Barina dice urgen planes de drenaje pluvial

Recomendó poner en marcha cuanto antes los planes de drenaje ya elaborados, haciendo de lado las coyunturas políticas que evitan que se agilice el proceso de solución a este grave problema.

“En el caso del drenaje pluvial siempre se dice que se necesita, pero ningún gobierno central actúa, a pesar de que es necesario”.