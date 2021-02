Vacunación contra covid-19 comienza hoy en el Ramón de Lara

RD está preparada para vacunar a 7.8 millones en 2021; se necesitan 15.6 millones de dosis para el plan a nivel nacional

El presidente de la República Luis Abinader informó anoche que hoy a las 7:00 de la mañana inicia el proceso de vacunación contra la COVID-19.

Con la llegada de la primera partida de 110.000 dosis de la vacuna Covishield, una variante de la fabricada por AstraZeneca, pero producida por el Serum Institute de la India, se comenzará a vacunar en el hospital Ramón de Lara, destinado desde que llegó la pandemia al país a tratar específicamente pacientes con coronavirus.

El cargamento de vacunas llegó por el aeropuerto Internacional de Las Américas en el vuelo de Iberia IB6501, procedente de Madrid, que aterrizó a las 8:50 de la noche. “Les pedimos que tengan confianza, que tengan fe en esta vacuna que ha llegado para retornar a la normalidad de nuestro país”, expresó el mandatario.

De igual modo, el jefe de Estado dijo que los primeros en recibir la vacuna serán el personal de la salud, que arriesgó “su vida desde hace casi un año para salvar a otros”.

“Nosotros nos dedicamos a buscar la vacuna donde estuviera. Estas vienen de la India, otras vendrán de China y otras de otros lugares, pero todas con la calidad debida para que se puedan vacunar con calidad todos los dominicanos. “Se va a hacer estrictamente con el protocolo establecido, estrictamente según haya establecido el Ministerio y el Gabinete de Salud. Todos se van a vacunar según el protocolo”, recalcó. Las vacunas fueron enviadas desde Bombay, la India, a Londres el domingo en un vuelo de la aerolínea británica British Airways; mientras que Iberia se encargó de llevar las dosis desde Londres a Madrid y posteriormente a Santo Domingo.

Presentación del Plan Nacional de Vacunación

El Gobierno presentó ayer el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 con el cual se pretende inocular en este 2021 a 7.8 millones de dominicanos con 15.6 millones de dosis, priorizando al personal de salud, a personas mayores de 60 años y a las de alto riesgo.

Los detalles del plan, que se dijo será ejecutado de inmediato, fueron ofrecidos ayer por el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, que coordina el Gabinete de Salud y cuyo órgano tuvo a su cargo su elaboración tomando como punto de arranque a la población de riesgo de contagio, las edades y las comorbilidades.

El plan será desarrollado en tres fases. En la primera, según explicó Peña, será inyectado el personal de salud de primera línea (de todas las edades) que atiende a los pacientes con covid-19. Esta etapa tiene tres subgrupos que son, el 1B, que incluye al resto del personal médico del país; el 1C, compuesto por los adultos de más de 60 años con comorbilidades, tales como hipertensión, diabetes, obesidad, asma, problemas cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer y el 1D en el cual se encuentran todos los adultos de 60 años, la población militar, incluyendo la de primera línea del Ejército, la Policía, la Marina de Guerra y los docentes. En esta etapa serán vacunadas 1.5 millones de personas.

En la segunda fase, está la población de 50 a 59 años con comorbilidades (hipertensión, diabetes, obesidad, asma, problemas cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer) y el resto de la población de 50 a 59 años. En ella, serán vacunas 1.2 millones de personas. Ya para la tercera fase, el Gobierno iniciará la vacunación con los ciudadanos de 18 a 49 años con comorbilidades y el resto de la población faltante. En ese proceso serían inyectados 5.1 millones de dominicanos más.

¿Cuál será la logística a desarrollar?

Para la logística de vacunación, el Gobierno ha establecido dos grupos para llevarla a cabo. Por un lado estarán los centros intramurales y por otro, los extramurales. El primero consiste en los establecimientos de salud que ofrecen atención especializada a pacientes en grupos de riesgo y estancias de envejecientes y el segundo, que son los puestos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de las distintas comunidades, así como puestos móviles para llegar a comunidades de difícil acceso.

Habrá un ciclo de distribución de la vacuna que inicia con el laboratorio productor, seguido por el aeropuerto, el centro de acopio central en el país. Posteriormente, irá a centros de acopios regionales, a puestos de vacunación intramurales y extramurales, a los vacunadores y termina con la población.

Para vacunarse, las personas llegarán y harán una fila de espera con distanciamiento físico de 2 metros, serán recibidas y esperarán. Le higienizarán las manos y se les tomará la temperatura. Luego serán registradas, se vacunarán y luego durarán 30 minutos en observación por si tienen alguna reacción secundaria. Pasado ese tiempo se podrán retirar.

Una vez la gente se vacune deberá llenar un formulario de consentimiento de vacunación y se le entregará una tarjeta que indicará el número de dosis además de cuándo y dónde le toca la segunda.

Cuando a las personas les toque su fase de inyección, podrán registrarse y agendar su cita. Para tales fines, se diseñó una aplicación que entrará en funcionamiento desde la llegada de la vacuna. También habrá un centro de llamadas y una plataforma digital, donde se podrá hacer lo mismo.

Sobre este proceso, la doctora Ivelisse Acosta, miembro del Gabinete de Salud, explicó que la logística a utilizar será la misma que se ha ejecutado en el programa ampliado de inmunizaciones, pero más reforzado, mientras que la vicepresidenta mencionó que el país, anualmente, maneja cerca de 17 planes de vacunas y por tanto, existe toda la estructura y el personal técnico capacitado, que ya ha sido fortalecido.

40 % de la población no quiere vacunarse

Durante el acto de presentación, el presidente Abinader reveló que el 40 % de la población dominicana ha manifestado que no quiere vacunarse y que ese dato se ha reflejado en estudios de opinión que han realizado.

“Hay un 40 % de la población que dice que no quiere vacunarse. Eso ha sido constante en los estudios de opinión. Por eso, nosotros le hemos pedido a todas las asociaciones, a todas las instituciones que nos ayuden a convencer a la población de que estas vacunas son seguras, de que estas vacunas son lo mejor que le puede pasar a ellos”, dijo en el Palacio Nacional. Por esa razón, el jefe de Estado anunció una campaña de concientización y llamó a todo el país a que acompañe al Gobierno en esta jornada de vacunación.

Sobre el tema de la refrigeración y el almacenaje de las vacunas cuando lleguen al país, Peña comunicó que la República Dominicana cuenta con 12 frízeres: ocho que ofertó el sector privado y el sector educación, y cuatro que donó el Consejo de Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Vacunas sólo las puede comprar el Gobierno

Tanto el presidente Abinader, la vicepresidenta Peña y la miembro del Gabinete de Salud Acosta aclararon que la vacuna contra la COVID-19 solo puede comprarla el Gobierno y que estas no están en ventas secundarias. Peña dijo que la vacunación contra el COVID-19 es una responsabilidad del Gobierno dominicano porque es el que debe asegurar la debida aplicación de las dosis para cuidar la salud del pueblo. Acosta puntualizó que la vacuna contra el COVID-19 aún no posee el registro sanitario al que tienen que tener acceso los medicamentos para ventas. En tanto que el mandatario advirtió a los empresarios y al sector privado que en caso de que hayan visto en las redes que se está comercializando la vacuna en un mercado secundario, no lo tomen en cuenta porque eso no existe. “Que tengan cuidado a muchas estafas”, insistió.