A propósito de celebrarse el 4 de enero el Día Mundial del Sistema Braille, el “voto accesible en casa” aprobado recientemente por la Junta Central Electoral (JCE) fue valorado como positivo entre la comunidad no vidente del país.



La Resolución 73-23 establece que será permitido a personas con diferentes discapacidades ejercer su derecho al voto, desde casa, en las próximas elecciones, de acuerdo con declaraciones del profesor Lino Rafael Delgado, presidente de la Fundación Nacional de Ciegos (Fudci).



La medida dicta, además, que los discapacitados podrán elegir a una persona de confianza, para que les asista en dicho proceso de votación.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Delgado explicó que este “plan piloto” será aplicado en las elecciones municipales de febrero, en Santo Domingo y el Distrito Nacional.



Sin embargo, precisó que en los demás colegios electorales habrá mesas auxiliares que ofrecerán más información y orientaciones a las personas con discapacidad, para que puedan ejercer su derecho al voto.



El Sistema de Braille se implementó en el país desde 1957 con la creación de la Escuela Nacional de Ciegos, y desde entonces es considerado como la principal herramienta de comunicación de las personas no videntes.



El programa de “Voto Accesible” en las Elecciones Generales Ordinarias del año 2024, está destinado a facilitar y asegurar el ejercicio del sufragio activo de las personas con discapacidad y los adultos mayores que, según su condición requieran medidas y acciones especiales por parte de los órganos de la administración Electoral que les garanticen el acceso para el ejercicio efectivo de este derecho.



En el artículo 2 la referida resolución establece que las disposiciones sobre el tema son de aplicación obligatoria para todo el personal Interviniente en el proceso electoral, incluidos los miembros de las Juntas Electorales, Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee), colegios electorales, la Policía Militar Electoral y el personal de la Junta Central Electoral.



Voto en Casa es el programa piloto destinado al ejercicio del sufragio activo en los domicilios de las personas que, por motivo de discapacidad física severa, condición motora severa o motivos graves de salud, no puedan acudir a su colegio electoral en las fechas señaladas para la celebración de las elecciones.



Este programa será implementado, de manera exclusiva y como piloto, en las Elecciones Generales Ordinarias del año 2024 y en una eventual segunda vuelta si se produjera en las demarcaciones correspondientes al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.



En un párrafo, la resolución 73-2023 establece que el horario de votación del Voto en Casa corresponderá al establecido para las Elecciones Ordinarias que tendrán lugar en 2024.



El documento indica que para ser beneficiario del programa, el elector deberá presentar una copia de la cédula de identidad y electoral y la constancia de salud correspondiente.