Email it

Niño murió ahogado en Caipi, 8 se escaparon de albergue, una cayó de un cuarto piso y 34 murieron en maternidad

El último episodio trágico que enluta a la niñez dominicana fue la publicación de la información que 34 recién nacidos murieron en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina solo en el mes de febrero y el número llega a 72 en el primer trimestre del año. El descuido desde las instancias del Estado provocó la muerte del niño Mikael Esmil Castro de un año y diez meses ahogado en una cubeta de agua, en un Centro de Atención para la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís.



El 3 de septiembre del pasado año, una niña que estaba bajo los cuidados del Conani se cayó del cuarto piso de uno de los albergues de la institución y sufrió traumas. El 8 de septiembre de 2022, un grupo de ocho menores se escapó de un centro de cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se informó a través de un comunicado.



De hecho, el propio centro ha estado en el ojo público porque ya ha tenido tres directores en menos de dos años y permaneció acéfalo por un largo periodo.



Al inicio de este año, una niña recién nacida fue robada de la Maternidad de Los Mina. La bebé fue recuperada por la Policía el 24 de enero, luego de varios días siguiendo el rastro del hecho que fue ejecutado por una señora que habría fingido un embarazo a su pareja sentimental.



Por la muerte de 34 neonatos, el Servicio Nacional de Salud (SNS) canceló al director del centro de salud, Leonardo Aquino, y a la encargada del Departamento de Neonatología, Dagne Sánchez.



La primera versión sobre la muerte de los recién nacidos fue que se debió a una bacteria. Además, las autoridades designaron una comisión para investigar el hecho, en la que participa la propia institución, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las autoridades del centro bajo cuestionamiento.



La información la sirvió Mario Lama, director del SNS. Igualmente, la Cámara de Diputados designó una comisión para que investigue lo ocurrido.



De su lado, Participación Ciudadana demandó una investigación profunda de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia para que haya régimen de consecuencias. “Tres meses después fue que el pueblo se enteró y no es solo destituirlos, es que se haga una investigación seria de qué pasó ahí porque hubo falsedad y eso es un indicio penal y tiene que haber régimen de consecuencias”, apuntó Leidy Blanco miembro del movimiento cívico.



Sobre el caso del niño que murió ahogado en un centro Caipi, por el hecho dos empleadas del centro, Rosmery Cross Olivo y Katerin Castaño Bautista, señaladas como responsables fueron enviadas a prisión preventiva por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte. Las empleadas fueron acusadas de homicidio involuntario, maltrato infantil y abandono.



Caso Conani



La menor de doce años que sufrió una caída del cuarto piso de un albergue de Conani ubicado en el Expreso V Centenario, logró recuperarse luego de varios días ingresada en un centro de salud y de ser sometida a varias cirugías.



En tanto, todos los adolescentes que escaparon del mismo centro, fueron recuperados por la institución en menos de una semana. El Conani, ante lo ocurrido informó el cierre del hogar de paso que funcionaba en la avenida Expreso V Centenario.



“Como parte de un proceso de fortalecimiento de los hogares de paso, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) cerró definitivamente el centro V Centenario”, informó en septiembre pasado tras los citados episodios.



Para entonces, la institución estaba acéfala luego que la entonces presidenta, Ana Morun, presentó su carta de renuncia en julio de 2022. La decisión de la abogada, se produjo a pocos meses de cumplir su primer año en el puesto.



Antes, el presidente Luis Abinader destituyó de la presidencia de la entidad a Paula Disla (María Moñito) mediante el decreto 623-21, emitido por el presidente Luis Abinader. La dama no había cumplido un año en el cargo al momento de ser cancelada por el mandatario.



El 12 de septiembre de 2022, el gobernante emitió el decreto 506-22 para designar a Luisa Ysabel Ovando Sánchez, como nueva presidenta de la entidad.



Hasta el momento, la entidad ha tenido tres presidentas en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que todavía no llega a los tres años.



Al inicio del gobierno, también hubo denuncias de deficiencias en los centros Caipi por la cancelación del personal que labora en esas instituciones que fueron creadas durante el gobierno de Danilo Medina.



El presidente Luis Abinader creó el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia que preside la primera dama, Raquel Arbaje. La primera dama siempre se ha pronunciado para criticar los casos que afectan a los infantes.

Drama de desaparecidos también toca la niñez

El drama de las personas desaparecidas que preocupa al país, también toca a los menores. Uno de esos casos tuvo lugar el 4 de febrero cuando los familiares denunciaron la desaparición de Frainer Ciprian Montero, fue visto por última vez en un colmado cerca de su casa, en la calle segunda del sector El Valiente. La página web proceso.com.do, reportó el 5 de marzo de este año, que no se sabía nada del infante. El agosto del 2022, el cuerpo de un niño que había sido reportado desaparecido fue encontrado en una cisterna.



El hecho ocurrió en San Juan y el infante, Albeiron Sánchez Montero, tenía cuatro años en el momento de su deceso.