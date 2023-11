Santo Domingo.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó la labor social que viene realizando el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, a través de los Comedores Económicos del Estado, donde 135 mil personas en todo el país reciben su almuerzo diariamente, a diferencia de la gestión anterior en que solamente almorzaban 22 mil.

La segunda mandataria de la nación, consideró que los Comedores ya no son Económicos, que en la presente gestión de Edgar Augusto Féliz Méndez, estos se han convertidos en lugares dignos, donde la calidad de los alimentos y el trato a los comensales ha mejorado en un cien por ciento.

“Muchas gracias a nuestra amiga que nos acompaña Luz Estrella. Muchas gracias también por el trabajo que viene realizando de la mano de Edgar en los Comedores Económicos que no me canso de repetir que ese nombre hay que cambiarlo, porque no sé si muchos de ustedes conocen como ha sido el desempeño de esos Comedores Económicos. A veces yo le digo al presidente Abinader por qué Económicos? Antes tenían que ser económicos porque la comida era muy mala y muy escasa” declaró.

Peña explicó que en la mayoría de las provincias existen los Comedores Económicos brindando un servicio de calidad y siendo un soporte para la familia dominicana.

“Tenemos Comedores Económicos en casi todas las provincias, por no decir en todas las provincias y aquellas provincias que son muy grandes tenemos más de uno, dos y tres Comedores Económicos”, destacó.

Reiteró su deseo de cambiarle el nombre a la institución basado en el excelente servicio que brindan y la calidad de los alimentos que sirven a los usuarios.

“Y no solamente cambiarle el nombre, sino, dar a conocer esa labor social que se está haciendo a través de los Comedores Económicos. Por ejemplo, los privados de libertad están siendo alimentados por esos Comedores Económicos, están recibiendo comida de calidad. Pero también nosotros vemos como muchas otras instituciones del Estado están siendo suplidas por los Comedores Económicos, en fin, se está haciendo un trabajo como dice el presidente Abinader donde los chelitos rinden, rinden en cantidad por lo que ellos están realmente brindando y rinden en calidad” resaltó.

Se recuerda que a la llegada del actual director general Edgar Augusto Féliz Méndez, se encontraban funcionando 36 establecimientos, y en la actualidad el país cuenta con 106 para un aumento de 70 nuevos Comedores Económicos en todo el país.

Además de los establecidos en los recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), beneficiando así, a miles de estudiantes en toda la geografía nacional.