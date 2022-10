Email it

En un audiovisual difundido en las redes sociales se puede observar a un supuesto capitán en Samaná, señalado como encargado de la cárcel pública de esa localidad, propinándole una golpiza a un interno esposado.

La víctima responde al nombre de Raniel King De Jesús, al cual se le ve con varios moretones en el rostro.

Trascendió que el supuesto capitán en Samaná que propina los golpes en el video es un miembro del Ejército de la República Dominicana. Lo señalan como encargado de la cárcel pública de la fortaleza Samaná.

Según se observa en el video que el supuesto capitán con un pedazo de tabla maltratando al joven detenido esposado y colgado de ambas manos.

“Yo tenía 20,700 pesos arriba y aparezco sin un peso. Me lo cogieron también. No tengo nada. El muchacho que estaba conmigo lo presionaron y no lo dejaron acercarse de la habitación”, expresó el detenido.