El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, sugirió al presidente Luis Abinader que destituya al director de Migración, Venancio Alcántara, porque, a su juicio, no es el hombre para el momento que está viviendo el país, pese a que es un legendario dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



“Señores, en medio de esta situación estaba don Venancio limpiando la playa de Güibia el sábado, mientras se tomaba fotos con la prensa. Eso es hasta una burla al país, en un momento como el que está viviendo la nación”, expresó Castillo Semán, en el programa Despierta con CDN.



Dijo que el presidente Abinader tiene un discurso muy fuerte en la OEA, pero en los hechos siguen los peajes entrando los haitianos por la frontera.



En relación a la decisión abortada de entregar carnet fronterizo para identificar a los nacionales haitianos que entran y salen con relativa frecuencia, Castillo Semán sostuvo que ese hecho en medio de la situación que vive el país fomenta la corrupción en la frontera. Por tanto, sugirió que ese carnet se entregue únicamente a los nacionales haitianos que entran y salen a los mercados, localizados en perímetros vigilados.



Igualmente, Castillo pidió a Abinader que disponga el cierre de la frontera con Haití y clausure la entrega de visa a los nacionales haitianos que pretenden viajar a República Dominicana, para que Estados Unidos se vea en la obligación de enviar marines norteamericanos que intervengan la vecina nación. Propuso que sólo se mantengan abiertos los mercados fronterizos, con el fin de suministrar alimentos ante la situación de crisis política, social, humana y económica que vive Haití. “Mientras eso no sea un problema para la Florida, mientras eso no sea un dolor de cabeza para Estados Unidos, esa nación no va a enviar marines a Haití”, manifestó.