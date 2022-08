Volcamiento de un camión de valores en RD que se hizo viral es un fake

Este 18 de agosto se hizo viral en las redes sociales en algunas cuentas de medios digitales el video de un volcamiento de un camión de valores. Los canales que viralizaron el audiovisual explicaron que el camión, de la empresa G4S, se volteó y las personas aprovecharon de tomar el dinero.

El reporte es falso. Dicho volcamiento de un camión de valores ocurrió el 18 de enero del presente año en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Today’s #CITRobbery N1/N7 Cape Town: Scramble for cash after the robbers left. pic.twitter.com/SvN6gaE6dx