Haití. Luego de un débil apoyo a la manifestación nacional convocada la semana pasada en Haití y en víspera de un nuevo 7 de febrero sin que se hayan celebrado elecciones en la vecina nación, inició ayer una nueva jornada de protestas convocadas por el golpista Guy Philippe y el ex primer ministro Claude Joseph.



En Puerto Príncipe, Joseph encabezó una movilización con decenas de personas. Su objetivo era llegar hasta la residencia del primer ministro Ariel Henry que fueron dispersados por agentes policiales quienes les lanzaron gases lacrimógenos.



El ex primer ministro fue socorrido en una motocicleta debido al efecto de los gases.



A la par con esto, en otras ciudades de Haití se escenificaron protestas que motivaron a que fueran cerradas, en el norte y sur de la nación, las escuelas, bancos, oficinas gubernamentales y comercios.



En un video colgado el lunes en la red social Tiktok, cuenta que tiene poco más de tres mil seguidores, Philippe llamó a la población a sumarse a la revolución para que mañana miércoles Henry no siga en el cargo.



El audio visual que, al cierre de esta redacción tenía 2,627 reproducciones, el exconvicto y golpista que busca sumar simpatizantes a su movimiento, pidió a la Policía Nacional de Haití (PNH) no enfrentar a la población ni recibir órdenes de quienes considera “delincuentes”, al tiempo de que cuestionó que Estados Unidos y otras naciones apoyen que haya cambio de mando luego de que se celebren elecciones.



“Casi tres años han pasado. ¿No eran cuatro meses que iba a durar?” Cuestionó Philippe respecto al pacto que firmaron el primer ministro Henry y los partidos de oposición para la conformación de un nuevo gobierno de transición, que se materializó en noviembre del 2021.



De acuerdo con lo pactado con la oposición, hace más de dos años, se conformaría una asamblea constituyente integrada por 33 personas, quienes tendrían a su cargo la redacción de una propuesta de modificación a la Constitución Haitiana y luego se procedería a celebrar elecciones para escoger nuevas autoridades parlamentarias y al presidente de la República.



Sin en embargo, con el paso del tiempo, la inseguridad aumentó en la vecina nación al nivel de que las bandas armadas asumieron el control de más del 80% de la capital de Haití y otras demarcaciones. Razón por la que Haití solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el envío de una fuerza multinacional para retomar el control de la nación y enfrentar las pandillas.



Estados Unidos y Policía



La pasada semana el encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, Eric Stromayer, y el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Haití, Stephen Strickland, se reunieron con el director general de la Policía Nacional, Frantz Elbé, durante una visita de cortesía a la dirección general de la PNH.

Pese a que el Tribunal Superior de Nairobi rechazó el despliegue de mil policías de Kenia a Haití, Estados Unidos reiteró su apoyo a esa nación en el liderazgo de la misión internacional para restaurar la seguridad en el país asediado por las pandillas.