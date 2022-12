La Asociación de Productores Hortícolas de La Horma (Asoprohorma) mantiene su posición de no abandonar la vertiente sur del Parque Nacional Valle Nuevo en la provincia San José de Ocoa.



“Nosotros, como productores, nos sentimos engañados por (el Ministerio de) Medio Ambiente”, aseguró ayer Wilton Américo Custodio, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de La Horma (Asoprohorma).



Explicó que inicialmente el exministro de esa entidad Ángel Estévez mandó a los productores a sembrar aguacates y que en una reunión que sostuvieron con el fenecido titular del organismo Orlando Jorge Mera -cuya invitación conserva aún-, éste ordenó que suspendieran los cultivos de ciclo cortos y solo sembraran fresas y aguacates. En tanto, el nuevo titular del órgano, Miguel Ceara Hatton, les tiene en una especie de “pa’trá y pa’lante”.



“Entonces, ahora, se nos dice que no. O sea, que es un juego que hay con nosotros”, se quejó Custodio al conversar con elCaribe.



Asimismo, denunció que el servidor público lleva cinco meses frente a la cartera del Gobierno y no ha tocado la propuesta de los productores.



Advirtió que si no les conviene el precio que ofrecería el Ministerio de Medio Ambiente no harán ningún acuerdo con el organismo ni entregarán los terrenos.



“En dado caso de ellos pagar los terrenos, tienen que pagárnoslos en su totalidad antes de que salgamos, si es que nos conviene”, aseguró.



Wilton A. Custodio explicó que los productores quieren que se desarrolle un proyecto agroforestal en la zona.



Al resaltar las siembras de aguacates, aclaró que el agro ya está puesto y dijo que solo falta reforestar las tierras que no tienen ese fruto, que es la mayoría del terreno.Comentó que están a la espera de que el Ministerio haga una propuesta de cuánto es el pago por tarea con cultivo o sin él.