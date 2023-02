La organización aboga por una crianza positiva en la que los padres conecten con sus hijos desde el respeto y amor

Dos de cada tres niños, niñas y adolescentes, de edades comprendidas entre 1 y 14 años, en la región experimentan disciplina violenta en el hogar, señala un informe reciente de Unicef.



Partiendo de resultados de investigaciones como la señalada es que organismos que trabajan en favor de los derechos de la niñez como World Vision promueven un modelo de crianza basado en amor y respeto.



Este enfoque integral que se fomenta bajo el nombre de crianza positiva busca la transformación del modelo tradicional de enseñanza y protección, libre de violencia en sus distintas manifestaciones.



La organización World Visión lleva la bandera de esta metodología a través de su programa Crianza con Ternura que persigue el desarrollo integral de la niñez mediante el reconocimiento de los derechos del niño, refuerzos positivos y el entrenamiento de la autonomía desde temprana edad.



En el marco de la promoción de la cuarta edición del premio “Periodismo por los Niños”, el director nacional de World Vision, Juan Carlos Ramírez; y la embajadora de Marca en República Dominicana, Eileen Glass, iniciaron una ruta de sensibilización acerca de las consecuencias de esa disciplina violenta.



A su vez, promueven la enseñanza de un modelo científicamente comprobado para educar a los niños que serán los adultos de mañana.



“Sentimos y vemos las estadísticas. Todo lo que está alrededor del niño que puede generar violencia, es necesario cortarlo y por eso se hacen sistemas de protección alrededor del niño desde la familia, las autoridades locales y gubernamentales”, cuenta Ramírez, representante local de World Vision.



De su lado, la embajadora de Marca, Eileen Glass, sostiene que ya no se puede seguir normalizando formas de castigo que lastimen a los niños.



“Las chancletas y las correas nunca funcionaron y nunca debieron haberse implementado porque es un estilo de crianza violento”, responde Glass a la pregunta de elCaribe sobre el impacto de ese tipo de disciplina hacia los menores.



“Entendemos ya que los niños aprenden de una forma diferente y que conectando con ellos vamos a llegar más a su cerebro y a su corazón. Entonces tenemos que ajustar las expectativas y no pretender que un niño va a entender como un adulto”, agrega la psicóloga.



Sin embargo, la también creadora de “Madres Reales RD” hace énfasis en que la idea no es desaprobar totalmente el modelo de crianza tradicional, sino complementar un nuevo enfoque en el que se alcance el equilibrio entre establecer límites y conectar con amor.



En ese sentido, destaca que siempre será promotora de los valores y la buena educación.



“Existe esa mala interpretación de que crianza positiva es solamente añoñar al niño y se deja de lado de que sí, nosotros estamos de acuerdo con los límites, la responsabilidad, la rutina, la educación y los valores”, expresa.



“Tocas este tema, y yo sé que mueves muchas fibras porque abre una herida al creer que nuestros padres lo hicieron 100 por ciento mal, cuando eso no es así. Estamos en contra del maltrato infantil, estamos en contra de las pelas y los chancletazos, pero mantenemos, muchas cosas de la crianza tradicional, ahora, entendiendo que los niños merecen ser escuchados y respetados”, puntualiza.



Crianza con Ternura



En su página web, la organización, basada en el consejo de un equipo de expertos en infancia, ofrece consejos para aplicar crianza con ternura en los niños.



Recomienda animarlos a seguir adelante, enseñarles el valor del agradecimiento, externarles muestras de afecto, conectar con sus emociones, valorar su tiempo, valorar su opinión y brindarles confianza.



El enfoque de Crianza con Ternura es fruto de la investigación y experiencia en el trabajo con la infancia vulnerable en toda América Latina y el Caribe.



Esta metodología, busca eliminar el castigo físico, el trato humillante, el abuso y la explotación sexual de las comunidades más vulnerables.



Transformando la vida de niñas



World Vision también desarrolla un sistema de patrocinio local para apoyar a las adolescentes de comunidades vulnerables en lo concerniente al proceso de formación.



Se trata de una iniciativa orientada a reducir los altos índices de matrimonio infantil, embarazo en la adolescencia y abandono escolar en la República Dominicana. En este programa, las niñas tienen la oportunidad de elegir entre la lista de padrinos de esta causa, la persona que aportará al patrocinio de las actividades que apuntan a una transformación integral a través de la educación como talleres de liderazgo y educación financiera. La idea inicial es poder llegar alrededor de mil niñas o más niñas en los próximos tres años. La organización pretende alcanzar esta meta en un año. Hasta el momento, la iniciativa ha alcanzado cerca de 100 jovencitas.

Premio busca fomentar protección de la niñez

En su cuarta edición, World Vision reconoce la labor de periodistas que a través de su trabajo educan y sensibilizan en temas fundamentales que contribuyan a la denuncia de situaciones que afecten a la niñez y la adolescencia y que promuevan la garantía de sus derechos. Los interesados podrán concursar con trabajos periodísticos publicados entre el 28 de febrero de 2022 al 10 de febrero de 2023 en medios informativos dominicanos ya sea, impreso, televisivo, radial o digital. El período límite para la recepción de los trabajos periodísticos es el 17 de febrero del 2023 hasta las 5:00 p.m. La premiación está pautada para el próximo 26 de abril. El ganador de cada categoría recibirá un monto de RD$70,000.

Programa

El objetivo de Crianza con Ternura es erradicar la violencia física, verbal y psicológica contra las niñas y niños.